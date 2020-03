Projeto Atalhos Sonoros lança coletânea musical nesta sexta (27)

Nesta sexta-feira (27) as Fábricas de Cultura de São Paulo irão lançar a coletânea musical do projeto “Atalhos Sonoros”, produzidas nos estúdios das Fábricas de Cultura de São Paulo em parceria com a distribuidora musical Tratore. A ação será disponibilizada nas principais plataformas de música do mundo como Spotify, Deezer, Apple Music e Google Play.

O projeto conta com seis músicas gravadas durante no ano de 2019. Entre as composições o público encontra uma mistura de estilos de MPB, rap, samba, rock, música eletrônica e entre outros gêneros musicais.

Os artistas convidados que participaram do Atalhos Sonoros 2019 foram Gabrielz, Transcritos, Instinto Orgânico, Isadora Titto, Dri, Penha Pinheiro, Nomah Die, RTS, Primitivos SA e Akuma, além de Mauricio Pereira, Socorro Lira, Malka, Tintapreta e Paulo Bira.

Estúdios comunitário nas Fábricas

Abertos desde 2015, os estúdios das Fábricas de Cultura das zonas norte e sul de São Paulo atendem cerca de 5 mil pessoas por ano, músicos amadores ou profissionais e aprendizes dos ateliês e trilhas formativas das Fábricas.