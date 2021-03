Projeto Biblioteca Ativa agrega comunidade escolar em tempos de pandemia

Com resiliência e muito trabalho, as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) encontraram soluções criativas para manter a dinâmica do Biblioteca Ativa, apesar das restrições de acesso às bibliotecas e ao contato com os livros. A proposta do projeto é oferecer atividades pedagógicas capazes de despertar o interesse pelos estudos e o prazer pela leitura, além de estimular a escrita.

Desde o início da pandemia, os eventos que aconteciam nas bibliotecas foram adaptados e outros criados especialmente para essa nova realidade virtual. A tecnologia reuniu todo mundo no mesmo ambiente. Reuniões, trabalhos e eventos acontecerem pela plataforma Teams, pelos perfis do projeto no Facebook e Instagram e nos grupos de Whatsapp.

Entre as ações que movimentaram as Etecs se destacam concursos de fotografia, lives sobre vestibulares e carreiras, acervo digital de livros, gincanas virtuais, concursos de poesia, show de talentos, show com familiares e dicas de estágio e emprego.