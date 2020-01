Projeto Capacita da UNG abre 4 mil vagas para cursos gratuitos

Até o dia 25 de janeiro a Universidade Guarulhos (UNG) realiza inscrições para 4 mil vagas de cursos gratuitos de qualificação profissional. A iniciativa faz parte do Projeto Capacita que visa qualificar a mão de obra para o mercado de trabalho. As inscrições podem ser feitas pela internet por meio do site da UNG (clique aqui).

Os cursos acontecem entre os dias 27 de janeiro a 1º de fevereiro. A atividade é gratuita, entretanto, a Universidade pede para que os participantes doem dois quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), por curso que o candidato for participar. As vagas são limitadas.

Entre as opções ofertadas para qualificação estão:

Qualidade empresarial com ênfase no varejo;

Planejamento financeiro familiar;

Empreendedorismo;

Compreendendo a inteligência emocional;

Redação: como responder as respostas discursivas em provas de concursos;

Relação de consumo e o endividamento;

como ganhar dinheiro com juros zero;

Processo seletivo e planejamento de carreira;

As diversas formas de constituição familiar e os aspectos legais;

Fake News e a era da desinformação;

Marketing Pessoal;

Reforma da Previdência;

E muitos outros.

Locais dos cursos:

Campus Guarulhos – Praça Tereza Cristina, 88, Centro – Guarulhos

Campus Itaquaquecetuba – Av. Uberaba, 251, Vila Virgínia – Itaquaquecetuba

Campus Bonsucesso – Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308, Jd. Albertina – Guarulhos.