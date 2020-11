Projeto do Sesc disponibiliza jogos para download gratuito

O Sesc São Paulo realiza em parceria com a Game e Arte – Jaderson Souza e Tainá Felix – na curadoria, o projeto “Lugar de Jogo”, uma programação gratuita e em ambiente virtual, que reúne as interfaces dos videogames, da cultura, das tecnologias e artes pelo viés da pluralidade de narrativas desenvolvidas sob o olhar da diversidade.

Além de jogos disponíveis para download, entre os dias 17 de novembro e 1º de dezembro, acontece o ciclo de debates pelo Centro de Pesquisa e Formação, com inscrições já abertas no portal: sescsp.org.br/cpf.

A proposta, com base em padrões não hegemônicos, é o estímulo à reflexão e construção de espaços de fala e escuta à diversidade e o protagonismo da representatividade popular, com recorte sobre as histórias das comunidades contadas por meio dos videogames. Por essa perspectiva, foram selecionados 12 jogos de diferentes jogabilidades, narrativas e design criados por coletivos, estúdios e artistas de diversas regiões brasileiras.

Nos dias 17, de novembro e dezembro de 2020 e dia 19 janeiro de 2021, os lotes mensais, com 4 jogos cada, ficam disponíveis para download na plataforma Sesc Digital: sescsp.org.br/lugardejogo.

LUGAR DE JOGO

Jogos disponíveis gratuitamente por 3 meses na plataforma Sesc Digital: sescsp.org.br/lugardejogo.

1º lote de 4 jogos: Dia 17 de novembro de 2020.

2º lote de 4 jogos: Dia 17 de dezembro de 2020.

3º lote de 4 jogos: Dia 19 de janeiro de 2021.

Ciclo de Debates

Inscrições no portal do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc: sescsp.org.br/cpf.

Quando: De 17 de novembro a 1º de dezembro de 2020. Ter. e Qui., das 16h às 18h.

Onde: Teams

Quanto: Gratuito.

Classificação: 16 anos.

Capacidade: 50 vagas.