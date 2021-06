Projeto Elabora, da Fundação Paulistana, oferece conteúdos gratuitos com foco na preparação para o mercado profissional

Todas as quintas-feiras, no período noturno, os interessados em ampliar chances em processos seletivos e, assim, conseguir entrar no mercado de trabalho têm um encontro marcado no Portal CATE. O projeto Elabora, da Fundação Paulistana, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da Prefeitura de São Paulo, ensina o público a confeccionar um bom currículo, de maneira personalizada, e dá dicas para a participação em processos seletivos e entrevistas de emprego.

Os alunos recebem ainda um certificado de conclusão da oficina. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link www.bit.ly/portalcate . As oficinas do Elabora já capacitaram cerca de 1.300 pessoas on-line nos últimos 12 meses.

“Em um mercado de trabalho cada vez mais disputado, além das habilidades técnicas, as pessoas precisam estar mais preparadas também para vender sua imagem. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como montar um currículo e não se sentem seguras para as entrevistas. As oficinas Elabora têm a missão de ajudar a cada um dos alunos que enfrentam esses problemas”, ressalta Aline Cardoso, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.

“Além de se capacitar em nossos cursos, o munícipe também sai preparado para os processos seletivos. Isso é fundamental para reduzir as desigualdades, pois a pessoa pode ter muitas habilidades que ainda não foram treinadas e, por isso, pode perder oportunidades”, afirma Maria Eugenia Ruiz Gumiel, diretora geral da Fundação Paulistana.

Empregado em tempos de pandemia

Há cinco meses, Christian Alexsander Kaufman (32), que trabalha como auxiliar de planejamento na AeC, empresa de contatact center, teve a sua vida mudada por completo após participar de uma oficina Elabora em janeiro.

“Mesmo participando de processos seletivos, eu não avançava nas etapas de contratação”, explica o jovem. O auxiliar relata que a qualidade da iniciativa foi um diferencial em sua carreira.“Às vezes as portas só abrem na última chave. Eu sinto que foi assim comigo. E um detalhe que fez a diferença foi exatamente a oficina do Elabora a que assisti”, ressalta.

Sobre a Fundação Paulistana

A Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, é responsável pela Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Profº Makiguti e pelo Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes.

A entidade oferece ações de qualificação profissional e empreendedora, de forma presencial e à distância, em setores estratégicos para o município. Já qualificou e atendeu mais de 100 mil cidadãos em 17 anos de existência.

Entre os cursos oferecidos atualmente estão análises clínicas, gerência em saúde, farmácia, cuidados de Idosos, hemoterapia e saúde bucal, na Escola Makiguti, além de qualificação profissionalizante e oficinas de moda e costura, elétrica de baixa tensão, manutenção de transportes sustentáveis, produção de alimentos, jardinagem, aquaponia, ressignificação de resíduos sólidos e gastronomia. Há também cursos para em tecnologia, habilidades para gestão e empreendedorismo, trabalho no varejo, e como assistente administrativo, assistente de RH, assistente financeiro e assistente de logística.

Portal do CATE

No ar desde 2019, o Portal do CATE conta com mais de 80 cursos de capacitação profissional por meio de videoaulas. São aulas e oficinas que vão desde dicas para escolher uma profissão até orientações para o empreendedorismo.

Os cursos são totalmente gratuitos e visam a atuação em áreas com alta oferta de empregabilidade no mercado: tecnologia, gastronomia, saúde e bem-estar, meio ambiente e sustentabilidade, economia criativa, entre outros.

Os alunos que finalizarem as capacitações terão direito a certificados emitidos automaticamente pela plataforma. Os cursos foram desenvolvidos pela Fundação Paulistana, também vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.

SERVIÇO

OFICINAS ELABORA JUNHO/2021

17/06/2021 – 18h-20h

24/06/2021 – 19h-21h