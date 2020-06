Projeto em condomínios da ZN reúne música e solidariedade

Amanhã (13), às 19h, acontece a 5ª edição do Cidade Unida, um projeto que promove shows e ações solidárias e educativa em condomínios da zona norte. Diferente das edições anteriores, neste sábado serão dois shows, sendo o tributo ao Jota Quest e ao Abba. A transmissão será pelo Canal LiveAki no YouTube.

A apresentação acontece no condomínio Port de France, na Braz Leme, zona norte. Antes da apresentação musical, os moradores do condomínio receberão orientações e palestras por meio de profissionais da saúde sobre recomendações e dicas de prevenção neste período de quarentena.

Vale destacar que no dia da apresentação, todas as medidas de prevenção são ‘de acordo com as orientações das autoridades de saúde, bem como o isolamento e logística quanto a participação dos moradores do condomínio em destaque.

Até o momento, o projeto já arrecadou mais de 1 tonelada e meia de alimentos, contando todas as cinco edições já realizadas neste período de pandemia do novo coronavírus.Os alimentos foram destinados ao projeto Cidade Solidária.

Shows Jota Quest e Abba

Quando: 13 de junho, sábado

Horário: 19h

Transmissão: LiveAki no YouTube

Foto: Divulgação