Projeto mistura solidariedade e show de Bon Jovi Cover neste sábado (11)

Neste sábado (11), a partir das 16h, acontece mais uma edição do show/live do Cidade Unida. A apresentação ficará por conta da banda Bounce (Bon Jovi Cover) e acontecerá no condomínio residencial Golden Garden, zona norte. A transmissão será pelo YouTube da Live Aki.

Formada por Sandro Rodrigues (vocalista), Milton Junior (guitarras e vocais), Mario Felder (contra baixo e vocais), Uras Pop (teclado e vocais) e Zé Alves (bateria), a banda Bounce interpreta grandes sucessos do Bon Jovi, como It´s my Life, You Give Love A Bad Name, Living On a Prayer , entre outros hits.

Como de costume, além do show, o projeto promove uma arrecadação de alimentos no condômino do show. Ao todo, arrecadados e distribuídos mais de 6 toneladas de alimentos.

O show contará com todas as medidas de prevenção sanitária a fim de evitar aglomerações. Além da parte musical, o projeto apresenta orientações e palestras por meio de profissionais da saúde, no intuito de passar ao público recomendações e dicas de prevenção neste período de quarentena.

Shows/live Bon Jovi

Quando: 11 de julho, sábado

Horário: 16h

Transmissão:LiveAki no YouTube