Projeto Mulher-Orquestra no Sesc Santana reúne artistas para shows imperdíveis

A partir deste sábado (14) o Sesc Santana apresenta o projeto “Mulher-Orquestra: Show de uma mulher só” em homenagem ao Dia Internacional da Mulher (celebrado no dia 8/03). O projeto mostra o show de uma única artista que, mesmo sozinha, se apresenta com todos os instrumentos presentes no palco.

A primeira apresentação (14) irá celebrar os 30 anos de carreira de Déa Trancoso com o álbum “Líricas Breves para a Construção de uma Alma”. A obra foi produzida com recursos da própria artista e de um financiamento coletivo, realizado em 2015. A distribuição é do selo TUM TUM TUM Discos.

Já no dia 21 de março é a vez do show “BEL- O Gole que Presta”, onde a cantora, compositora, instrumentista, escritora, artista visual e produtora cultural BEL deixa de lado o clima eletrônico de seu disco de estreia (“Quando Brinca”, 2017) e se aventura em um indie punk no seu novo trabalho, o EP “O Gole Que Presta”. O projeto teve produção musical de Maria Beraldo e Thiago Corrêa.

Por fim, no dia 28 será a vez da artista Jadsa com o show “Jadsa – Corpo Possível”. A artista apresenta canções de seu álbum Olho de Vidro, produzido por João Meirelles (Baianasystem) e com lançamento em 2020 pela Balaclava Records. Seu som traz referências como Jards Macalé, Gal Costa e Itamar Assumpção, além de novidades como Alabama Shakes e Khruangbi.

“Mulher-Orquestra: Show de uma mulher só” no Sesc Santana

Quando: Dias 14, 21 e 28 de março, sábado, às 19h

Onde: Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Jd. São Paulo

Entrada: Gratuita

Indicação: Livre

Foto: Nathalia Atayde/Divulgação