Projeto para revitalizar o centro de SP é aprovado na Câmara

Na última quarta-feira (12/02) vereadores aprovaram um Projeto de Lei (PL) que pretende revitalizar o centro da cidade de São Paulo. Chamado de Triângulo SP, a proposta criará um polo de atividades sociais, culturais e turísticas na área que engloba as ruas Líbero Badaró, Benjamin Constant e Boa Vista, região central de São Paulo.

O PL é de iniciativa do vereador e presidente da Casa, Eduardo Tuma (PSDB), segundo ele, a proposta irá revitalizar e divulgar o chamado Centro Antigo da cidade. O objetivo é atrair as pessoas e adensar a região central da capital paulista.

No entanto, a bancada do PSOL registrou voto contrário ao PL. O vereador Toninho Vespoli (PSOL) destaca que é a favor da revitalização do Centro, entretanto, não acredita que a proposta será colocada em prática:

“Tinha que ser acoplado quais os problemas tem no Centro e tentar achar uma solução para estes problemas junto com essa isenção fiscal. Desta forma, teria algum tipo de resultado. O que vai acontecer é que os empresários e comerciantes vão ter suas isenções fiscais e o Centro vai ficar do mesmo jeito que está”, destacou Vespoli.

O PL segue para a redação final, antes de ser encaminhado para a sanção do prefeito Bruno Covas.