Projeto realiza ação de solidariedade e promete show tributo ao Tim Maia

Neste sábado (30) acontece a 3ª edição do projeto Cidade Unida, uma ação que mistura atividades educativas, informação, lazer e solidariedade. Nesta edição o show ficará por conta de Nenê Amaral e do grupo Acesso Rock Big Band, que prestam um tributo ao Tim Maia.

A apresentação será às 19h com transmissão ao vivo pelo Youtube no canal – LiveAki (clique aqui). O show relembra os sucessos da carreira do famoso “síndico” brasileiro, ele acontecerá no condomínio Solar de Santana, na zona norte da capital.

Antes do show, os moradores do condomínio terão a oportunidade de acompanhar uma palestra de um profissional da saúde, abordando temas de prevenção ao coronavírus (Covid-19), além de atividades interativas sob comando do professor de Educação Física, Raul Vieira.

Neste mesma ação, o projeto mobilizará uma campanha de arrecadação de alimentos que serão destinados à Casa de Cultura Vila Guilherme (Casarão), por meio do programa Cidade Solidária. Nas duas primeiras edições o projeto Cidade Unida já arrecadou 300kg de alimentos.

Interessados em apoiar o projeto, bem como integrar as apresentações por meio de palestras, shows e demais atividades, podem entrar em contato com os idealizadores através do site (clique aqui) ou por meio das redes sociais (Facebook e Instagram / @liveaki).

Tributo ao Tim Maia

Quando: 30 de maio, sábado

Horário: às 19h

Transmissão: Canal do Youtube – LiveAki (clique aqui)