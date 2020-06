Projeto social promove ação solidária e live de tributo ao Queen nesta sexta (5)

Como tem acontecido toda a semana, o projeto Cidade Unida vem promovendo shows e ações solidárias e educativa em condomínios da zona norte. Nesta sexta-feira (5) será a vez do show tributo à banda Queen. A live começa às 19h30 e será transmitida pelo Canal LiveAki no YouTube (clique aqui).

Em sua 4ª edição, o projeto convida a banda Queen Tribute Brazil para animar a noite de sexta-feira. O show será completo com grandes hits que eternizaram a voz marcante do cantor Freddie Mercury.

A apresentação acontece no condomínio Villagio di Milano, no Lauzane Paulista, zona norte. Como já é de costume, antes do show os moradores e internautas terão a oportunidade de acompanhar uma palestra de um profissional da saúde, abordando temas de prevenção à Covid-19, além de atividades interativas sob comando do professor de Educação Física, Raul Vieira.

Vale destacar que no dia da apresentação, todas as medidas de prevenção são tomadas de acordo com as orientações das autoridades de saúde, bem como o isolamento e logística quanto a participação dos moradores do condomínio em destaque.

Por fim, o programa Cidade Unida incentiva os moradores do condomínio a realizar doações de alimentos, que são recolhidos no próprio local pela organização do evento. Até o momento, o projeto já arrecadou mais de 500 kg de alimentos, que foram destinados à Casa de Cultura – Vila Guilherme (Casarão), por meio do projeto Cidade Solidária.

Tributo ao Queen

Quando: 5 de junho, sexta-feira

Horário: 19h30

Transmissão: LiveAki no YouTube

Foto: divulgação