Projeto solidário movimenta a Zona Norte com shows tributos ao Abba e Tim Maia

No próximo sábado (18), acontece mais uma edição do Cidade Unida, um programa que vem espalhando entretenimento e solidariedade pela zona norte. A partir das 18h será transmitido dois shows/lives que prometem colocar todo mundo pra cantar, sendo um com a banda cover do ABBA (ABBA Majestat) e outro um tributo ao Tim Maia (Nenê Amaral).

Diversos artistas e bandas já se apresentaram no projeto, como Beatles 4ever, Queen Tribute Brazil, ABBA Majestat, Creedence 4ever, Nenê Amaral e Acesso Rock Big Band (tributo Tim Maia), Gilberto Augusto (tributo Elvis Presley), Trinca Acústica, Christian Joseph (tributo Michael Jackson) e banda Namoral (Jota Quest cover).

O evento acontecerá no condomínio Porto Seguro, do bairro da Casa Verde. O público irá acompanhar as apresentações pelas janelas de seu lar, respeitado assim as medidas de segurança sanitária em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Como é de costume, antes do show, os moradores e internautas acompanham uma palestra de um profissional da saúde, abordando temas de prevenção à Covid-19, além de atividades interativas sob comando de profissionais de educação física.

Toda a edição do Cidade Unida é realizado uma campanha de arrecadação de alimentos. Todo material recebido é direcionado para o projeto Cidade Solidária, através da Cruz Vermelha, que por sua vez repassa para as famílias e instituições que tanto necessitam.

Shows tributo ao Abba e ao Tim Maia

Quando: 18 de julho, sábado, a partir das 18h

Transmissão: Live Aki pelo Youtube

Foto: Divulgação