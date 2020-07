Projeto solidário promove show cover do Beatles neste sábado (25)

Neste sábado (25), a partir das 18h40, acontece a live/show da banda tributo aos Beatles (Beatles 4ever). A apresentação faz parte do programa Cidade Unida, que promove ações de solidariedade e eventos culturais nos condomínios da Zona Norte. O show será transmitido pelo canal Live Aki do Youtube.

Diversos artistas e bandas já se apresentaram no projeto, como Queen Tribute Brazil, ABBA Majestat, Creedence 4ever, Nenê Amaral e Acesso Rock Big Band (tributo Tim Maia), Gilberto Augusto (tributo Elvis Presley), Trinca Acústica, Christian Joseph (tributo Michael Jackson) e banda Namoral (Jota Quest cover).

Nesta edição, o evento musical e solidário ocorrerá no condomínio Maison Debieux Rosa, de Santana. A live ainda terá participação especial da banda Creedence 4ever e abertura com a Trinca Acústica.

Em todas as edições do programa, é sugerido para que os moradores doem alimentos e produtos de limpeza. Os materiais arrecadados serão encaminhados para o Instituto Projeto Thalyson Galleoni, do lutador de MMA, Thalyson Galleoni, que realiza diversas ações sociais na Capital, Grande São Paulo e também no Litoral.

Antes do show, os moradores e internautas acompanham uma palestra de um profissional da saúde, abordando temas de prevenção à Covid-19, além de atividades interativas sob comando de profissionais de educação física.

Show tributo ao Beatles

Quando: 25 de julho, sábado, a partir das 18h40

Transmissão: Live Aki pelo Youtube

Imagem: Divulgação