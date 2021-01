Proprietários de bares e restaurantes protestam contra aumento de restrições em SP

Donos bares e restaurantes realizaram, na manhã desta quarta-feira, um protesto contra o aumento de restrições impostas pelo governo estadual aos estabelecimentos com a fase vermelhado Plano São Paulo. A manifestação ocorreu na Avenida Paulista.

O grupo se reuniu na Praça dos Ciclistas, na Consolação, e caminhou pela ciclovia, no canteiro central, até o Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Na fase vermelha só é autorizado o funcionamento de serviços essenciais no comércio como supermercados, farmácias e postos de combustíveis. Já bares e restaurantes podem funcionar somente das 6h às 20h durante a semana, quando a capital fica na fase laranja. Aos finais de semana, os estabelecimentos não podem abrir ao público e devem atender somente por delivery.

Através de nota, o governo do estado de São Paulo disse respeita a livre manifestação, mas lamenta que se promova esse tipo de ação, contra a saúde pública, em meio à grave crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus.

“O Governo de São Paulo mantém canal aberto com todos os setores da economia e representantes de associações e já liberou no total R$ 720 milhões de crédito subsidiados pelo Banco do Povo, Sebrae e Desenvolve SP para auxiliar empreendedores a atravessarem a crise durante a pandemia. O Plano São Paulo é pautado por dados técnicos e científicos de monitoramento da evolução da pandemia e da capacidade do sistema hospitalar”

Representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) criticam as medidas e dizem que os estabelecimentos já cumprem regras para o funcionamento. Eles alegam dificuldade de manter os empregos durante a pandemia e prejuízo com o descarte de alimentos perdidos.

As restrições à noite e durante os finais de semana valem até, pelo menos, 7 de fevereiro.