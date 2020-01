Proprietários de veículos podem consultar o valor do IPVA

Desde o final de dezembro de 2019, os proprietários de veículos registrados no Estado de São Paulo podem consultar o valor do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em qualquer rede bancária.

A consulta pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, pela internet ou diretamente nas agências, apenas com o número do Renavam do veículo. Também é possível verificar no portal da Secretaria da Fazenda (clique aqui), apresentando o número do Renavam e placa do veículo.

Confira a data de vencimento do IPVA:

1ª Parcela ou Cota Única com desconto

Placa de Final 1 – 9/1;

Placa de Final 2 – 10/1;

Placa de Final 3 – 13/1;

Placa de Final 4 – 14/1;

Placa de Final 5 – 15/1;

Placa de Final 6 – 16/1;

Placa de Final 7 – 17/1;

Placa de Final 8 – 20/1;

Placa de Final 9 – 21/1;

Placa de Final 0 – 22/1;

2ª Parcela ou Cota Única sem desconto

Placa de Final 1 – 11/2;

Placa de Final 2 – 12/2;

Placa de Final 3 – 13/2;

Placa de Final 4 – 14/2;

Placa de Final 5 – 17/2;

Placa de Final 6 – 18/2;

Placa de Final 7 – 19/2;

Placa de Final 8 – 20/2;

Placa de Final 9 – 21/2;

Placa de Final 0 – 24/2;

3ª Parcela

Placa de Final 1 – 11/3;

Placa de Final 2 – 12/3;

Placa de Final 3 – 13/3;

Placa de Final 4 – 16/3;

Placa de Final 5 – 17/3;

Placa de Final 6 – 18/3;

Placa de Final 7 – 19/3;

Placa de Final 8 – 20/3;

Placa de Final 9 – 23/3;

Placa de Final 0 – 24/3;

