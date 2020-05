Prorrogadas as inscrições para a 2ª edição do Chama Cívica

Estão abertas as inscrições para que lideranças comunitárias mandem projetos de melhorias de seu bairro para a 2ª edição do programa Chama Cívica. Os projetos serão aceitos até o dia 30 de junho e terão o financiamento das Emendas Parlamentares do vereador Police Neto (PSD).

Inicialmente, as inscrições iriam até a última sexta-feira (15), no entanto, o prazo foi prorrogado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19). Segundo assessoria do vereador, serão destinados R$ 1 milhão de emendas parlamentares para projetos de melhoria de espaços públicos e de incentivo ao empreendedorismo, cultura e esporte.

A primeira edição, ocorrida em 2019, contemplou sete propostas de revitalização de praças e áreas verdes foram selecionadas e receberam emendas parlamentares no total de R$ 400 mil. Cinco das praças já foram transformadas ou estão em fase final da obra.

“Além de ampliar o prazo de inscrição e ajustar todo o cronograma da Chamada, alteramos o valor previsto para duas categorias diante não apenas da pandemia, mas a partir de uma análise das pré-inscrições”, explicou o vereador Police.

O projeto é dividido em quatro categorias. Confira quais são elas e a verba destinada para cada uma delas:

Praças e áreas verdes – R$ 400 mil;

Ruas, vielas e escadões – R$ 100 mil;

Equipamentos de saúde e educacionais – R$ 100 mil;

Fomento a projetos culturais, esportivos e empreendedorismo – R$ 400 mil.

Com o novo prazo de inscrições, o anúncio dos vencedores ficou para 24 de julho. As propostas pré-selecionadas serão anunciadas em 6 de julho, e a defesa oral das propostas será realizada nos dias 11, 12, 18 e 19 de julho. Saiba mais em https://chamadacivica2020.cidades.co.