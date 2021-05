Quais são os principais fatores de risco para o empreendedor?

Todo empreendedor já fez sacrifícios, largou seu emprego e já enfrentou as inúmeras incertezas de abrir o seu próprio negócio. Os riscos são grandes, mas os sonhos e a vontade de realizá-los são maiores. Porém, entrar nesse desafio não significa andar no escuro e exige muito trabalho e planejamento. Afinal, as falhas também são um processo de aprendizado.

“O que vale é tomar medidas em direção aos seus objetivos e encontrar maneiras de reduzir os riscos dos seus negócios. Uma das poucas formas de se fazer isso é usando o cálculo de riscos que vai medir a probabilidade e o impacto, positivo ou negativo”, afirma Charles Gularte, VP de operações da Contabilizei. De acordo com o especialista, existem cinco tipos diferentes de elementos que devem ser muito bem avaliados. São eles:

1. Incerteza

É muito comum não conseguir definir o grau de risco de um determinado fator em função da falta de informações. Há outras causas para a incerteza também, como informações de veracidade duvidosa, excesso de dados, fontes sem credibilidade, dados contraditórios e outros. Quanto maior a incerteza, maior é a chance de algo inesperado acontecer. Para isso, apresento nos pontos a seguir a melhor forma de se preparar para cenários incertos.

2. Complexidade

O primeiro passo para lidar com a incerteza é entender a complexidade do seu negócio e saber analisar a quantidade de variáveis que influenciam a sua atividade. Quanto maior o número de variáveis, maior a chance de algo dar errado. Por exemplo, a diferença entre organizar uma festa de aniversário para os familiares mais próximos e uma festa para centenas de convidados. O grau de complexidade do evento com muitos convidados é bem superior, pois envolve uma grande quantidade de pessoas, de fornecedores, de tempo, além do orçamento, espaço e outros fatores que precisam ser considerados para viabilizar o projeto.

3. Ameaças

As ameaças estão presentes em nossas vidas e todos nós assumimos algum tipo de risco. Atravessar uma rua é arriscado, mas uma estrada movimentada, muito mais. A ameaça é o elemento que gera o risco, e, como vimos no exemplo anterior, uma mesma atividade pode ter baixo risco em um contexto e alto risco em outro. Para se preparar para o mercado existem diversos diagramas que podem ser utilizados, como o caso da análise SWOT, onde o empreendedor consegue enxergar forças (strengths), fraquezas (weakness), oportunidades (opportunities) e ameaças (threats).

4. Ação alternativa

Nesse ponto o risco existe, você já sabe, mas o que pode ser feito para eliminar ou minimizar o risco? É essa análise que vai definir sua estratégia. Muitas vezes, pode ser que o custo para executar uma ação alternativa seja maior do que correr o próprio risco, nesse caso, dependendo do contexto, você deve avaliar a relação custo-benefício. Quanto mais formas de reduzir ou eliminar os impactos, a probabilidade, a incerteza, a complexidade e o número de ameaças, menor será o risco.

5. Saiba que um empreendedor não é um aventureiro.

Ser empreendedor não é ser aventureiro. Com o planejamento do negócio e a análise de riscos, toda pessoa jurídica deve fazer um balanço entre todos os prós e os contras e, quando assume o risco, faz de tudo para minimizá-lo.

Pense no seu negócio, por exemplo: você já analisou o risco de o seu principal fornecedor quebrar? Qual será o impacto para a sua empresa? De que forma o seu produto será prejudicado? O seu produto ou negócio dependem exclusivamente desse fornecedor? Essas são apenas algumas das perguntas que podem ser feitas para diminuir os riscos da tomada de decisão.

Em todas as tomadas de decisão do seu negócio podem existir riscos. Fica a dica: use sempre os critérios certos e faça a análise de todos os fatores envolvidos. Só assim o empreendedor sabe onde, quando e como ele deve trabalhar sua atenção.