Quais shoppings da zona norte ficarão fechados durante a pandemia?

Na última quarta-feira (18) o governador João Doria (PSDB) recomendou que shoppings e academias da Grande São Paulo suspendam suas atividades a fim de evitar aglomerações. Segundo o governador, a medida para fechar os estabelecimentos começa amanhã (20), sexta-feira e vai até 30 de abril.

A recomendação é uma estratégia da gestão estadual para evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) na região metropolitana de São Paulo.

Após o recomendação de Doria, os shoppings da zona norte se mobilizaram para alterar sua rotina de atividades, confira:

Santana Parque Shopping – suspensão temporária das atividades a partir do dia 19/03, até o dia 30/04;

Shopping Center Norte – estará fechado durante os dias 19/03 as 30/04;

Lar Center – estará fechado durante os dias 19/03 as 30/04;

Shopping D – suspensão das atividades por tempo indeterminado a partir de 19/03. As operações essenciais como alimentação, farmácia, laboratório e saúde poderão operar conforme sua conveniência (facultativo);

Shopping Metrô Tucuruvi – Ainda não informaram;

Tiete Plaza Shopping – A partir do dia 19/03 as operações do shopping estão suspensas por tempo indeterminado;

Cantareira Norte Shopping -As operações do shopping estão suspensas por tempo indeterminado.

Outras medidas anunciadas no dia pelo governador Doria foram:

O governo de São Paulo vai destinar mais R$ 275 milhões para movimentar a economia;

A gestão irá intensificar a entrega de medicamentos e a campanha de vacinação, sendo que está última contará com a ajuda de mais de mil farmácias.

As empresas de telefonia irão realizar disparos de SMS com informação sobre o novo coronavírus.