Quarentena em São Paulo é prorrogada até o dia 28 de junho

Nesta quarta-feira (10), o governador João Doria (PSDB) anunciou que irá prorrogar a “quarentena inteligente” por mais 15 dias. Essa é a quarta vez que o governador adia o fim do período de isolamento social, iniciado no dia 24 de março.

Desde o dia 1º de junho, a quarentena de São Paulo passou a ser mais flexiva em algumas regiões do estado de São Paulo. O Plano São Paulo, divide a quarentena em 5 fases (vermelho, laranja, amarelo, verde e azul), no qual vão do nível máximo de restrição ao “normal controlado”.

A cidade de São Paulo foi classificada para a fase 2 do programa, conhecida como Fase Laranja, o que permitiu a reabertura de concessionárias, escritórios, comércio de rua e shoppings com capacidade e horário de funcionamento reduzidos.

Além de prorrogar a quarentena, o governador incluiu todas as cidades da Região Metropolitana de São Paulo e do Litoral para Fase Laranja. A decisão atende ao pedido de prefeitos da Grande São Paulo, que questionava a flexibilização na capital paulista, mas que não permitia a reabertura nas cidades do entorno.

No entanto, as cidades de Barretos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto, no interior paulista, foram reclassificadas novamente para Fase Vermelha, o que significa o fechamento novamente do comércio, mantendo funcionando apenas os serviços essenciais.

Segundo a gestão estadual, a flexibilização da quarentena foi possível graças a redução da taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública, caindo de 72,6% para 69,1%.

A quarentena inteligente prevê que indústria e construção civil continuem funcionamento normalmente em todo o Estado.