Quarentena em São Paulo é prorrogada para até o dia 31 de maio

No inicio da tarde de hoje (8), sexta-feira, o governador João Doria (PSDB) voltou atrás e decidiu prorrogar a quarentena de São Paulo para até o dia 31 de maio. Essa é a segunda vez que a administração estadual prorrogou a quarentena, que está em vigor desde o dia 24 de março.

O governador planejava reabrir comércio de algumas cidades por meio do programa Plano São Paulo, no entanto, devido ao aumento de casos da Covid-19 na capital paulista e nas cidades do interior, a gestão estadual decidiu por prorrogar o fechamento do comércio e as medidas de isolamento social.

“Autorizar relaxamento agora seria colocar risco milhares de vidas, o sistema de saúde e, por óbvio, a recuperação econômica. Quero reafirmar aqui, em nome de todos os secretários, retomaremos sim, tão logo possível, na hora certa, no momento adequado. Esse momento, o mais triste da história do nosso país, vai passar. Vai passar se todo mundo ajudar” declara Doria.

Para efetivar o projeto Plano São Paulo, o Governo de São Paulo previa alguns requisitos para flexibilizar o comércio nas cidades, no entanto nenhum deles foram alcançados, são eles:

queda na curva de contaminação;

testagem massiva de pessoas;

alta taxa de isolamento social; e

disponibilidade de leitos no sistema de saúde

Apesar da quarentena, a taxa de isolamento social é de 47%, segundo o Governo de São Paulo o necessário é de 55%.

De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, foram registradas 9.265 mortes provocadas pelo coronavírus e 136.519 casos confirmados da doença em todo o país. Somente de quarta para quinta-feira, foram contabilizadas 614 óbitos pelo vírus.

O estado de São Paulo é o epicentro da pandemia no país, com 3.206 óbitos e 39.928 casos confirmados da doença, seguido do Rio de Janeiro, 1.394 mortes e 14.156 casos e Ceará, 903 mortes e 13.888 casos.

Já na cidade de São Paulo, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 83%. De 9 de abril até o dia 6 de maio houve um aumento de óbitos de 305,4% na cidade. Na grande São Paulo, a ocupação dos leitos são de 89%.

PRORROGAÇÃO DA QUARENTENA NA CAPITAL PAULISTA O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), deve anunciar ainda hoje que a quarentena da capital paulista será prorrogada para até o dia 1º de junho. A informação havia sido adiantada pelo secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, no dia 29 de abril. Além de prorrogar a quarentena, o prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB) irá endurecer o rodízio de veículos, ampliando os dias e horário da proibição. Desta forma, a restrição valerá todos os dias, incluindo feriados e fins de semana. Os principais pontos do decreto são: Placas com final par (2, 4, 6, 8, 0), poderão circular nos dias pares;

Placas com final impar (1, 3, 5, 7, 9), poderão circular nos dias ímpares;

O rodízio valerá para toda a cidade de São Paulo;

O rodízio valerá para todos os dias, incluindo feriados e fins de semana (exceto dia 31 de maio);

A restrição do rodízio valerá para o dia inteiro (24h); Nesta semana a Prefeitura havia decidido bloquear algumas vias a fim de incentivar com que as pessoas ficassem em casa, porém a gestão municipal voltou atrás da decisão alegando que o resultado da medida não foi o esperado, além de gerar reclamações por parte de motoristas e congestionamento.