Quarentena em São Paulo funcionará até o dia 15 de junho

No último sábado (30), a Prefeitura publicou um decreto no qual estende a quarentena na cidade de São Paulo para até o dia 15 de junho. A decisão vai de encontro com a decisão do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de flexibilizar a quarentena em algumas regiões, entre elas a cidade de São Paulo.

A prorrogação da quarentena ocorre em razão do critério estipulado pela gestão municipal, no qual pretende flexibilizar apenas os estabelecimentos comerciais que apresentarem um plano de reabertura que deverão apresentar as seguintes exigências:

protocolos de distanciamento, higiene e sanitização de ambientes;

protocolos de orientação de clientes e colaboradores;

compromisso para testagem de colaboradores e/ou clientes;

horários alternativos de funcionamento (escalas diferenciadas de trabalho) com redução de expediente.

sistema de agendamento para atendimento;

protocolo de fiscalização e monitoramento pelo próprio setor (autotutela);

esquema de apoio para colaboradores que não tenham quem cuide de seus dependentes incapazes no período em que estiverem fechadas as creches, escolas e abrigos (especialmente as mães trabalhadoras).

Enquanto não forem aprovado a funcionalidade dos serviços, a fiscalização ainda ocorrerá na cidade por meio dos agentes das subprefeituras.

O programa será dividido em cinco fases (vermelho, laranja, amarelo, verde e azul), no qual vão do nível máximo de restrição ao “normal controlado”. Segundo a gestão estadual, o objetivo é assegurar atendimento de saúde à população e garantir que a pouca disseminação do coronavírus (covid-19).

Neste novo programa, a capital paulista está na “fase laranja”, no qual permite a reabertura de comércio, shopping, escritórios, concessionárias e atividades imobiliárias. Em todo esses casos, os serviços precisam funcionar com horário reduzido e com capacidade de até 20%.

Prefeitos da cidade da Região Metropolitana de São Paulo criticaram a inclusão da cidade de São Paulo na fase laranja, enquanto as cidades da Grande São Paulo permaneceram na “fase vermelha”, que significa: restrição máxima.

Por conta dessas críticas, o governador voltou atrás e anunciou que a Grande São Paulo será divididas em cinco regiões, no qual passarão por uma nova avaliação ao longo desta semana para determinar a flexibilização da quarentena.

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil