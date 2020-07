Quarentena reduz média de fatalidades no trânsito de São Paulo

O Estado de São Paulo registrou a menor média de mortes no trânsito desde 2015, quando iniciou a série histórica. Os dados são do Infosiga SP e revelam que de janeiro a junho deste ano, foram registrados 2.321 óbitos no Estado, uma redução de 11% na comparação com o mesmo período do ano passado.

No entanto, essa não era a realidade antes do inicio da pandemia do coronavírus (Covid-19) em São Paulo. Segundo os dados do Infosiga SP, o número de vítimas fatais dos três primeiros meses de 2020 foram maior do que os anos de 2019 e 2018. A queda na média de óbitos ocorreu após o início da quarentena.

Fatalidades em 2020

Janeiro – 405

Fevereiro – 387

Março – 454

Abril – 341

Maio – 388

Junho – 346

Total: 2.321

Fatalidades em 2019

Janeiro – 430

Fevereiro – 347

Março – 429

Abril – 402

Maio – 487

Junho – 501

Total: 2.596

Fatalidades em 2018

Janeiro – 390

Fevereiro – 375

Março – 448

Abril – 470

Maio – 449

Junho – 512

Total: 2.644

Quem também relaciona a quarentena com a redução de fatalidades no trânsito é o programa Respeito à Vida. Segundo levantamento, de 24 de março a 30 de junho houve redução de 22% nas fatalidades (1.167 óbitos contra 1.513 no mesmo período do ano passado). Já os acidentes reduziram 30%, passando de 51,3 mil ocorrências para 35,6 mil neste ano.

A Grande São Paulo acompanhou essa redução no número de vidas perdidas no trânsito. Segundo o Infosiga SP, em comparação com o primeiro semestre do ano passado, os seis primeiros meses de 2020 registraram uma queda de 9% no número de óbitos.

Por fim, os dados do Infosiga SP revelam que o perfil da vítima de trânsito no Estado é homem (83%), jovem (26%) e condutor do veículo (60%). Os acidentes estão concentrados no período da noite (53%) e nos finais de semana (46%). A maior parte das vítimas (54%) falece nos hospitais.

Aumento na fatalidade de ciclista

Os dados do Infosiga SP mostram que houve uma redução no número de fatalidades em todos os modais, exceto o dos ciclistas com um aumento de 3% em comparação com 2019. Nos seis primeiros meses do ano, foram registrados 204 acidentes fatais de ciclistas contra 198 no mesmo período do ano passado.