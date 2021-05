Quatro Ponto 4 Terraplenagem reúne empresários da construção

Os diretores da Quatro Ponto 4 Terraplenagem, Sérgio Cárdia Ramos e Alexandre Esteves, reuniram amigos e principalmente empresários do mercado imobiliário e da construção civil, para um jantar que foi realizado no tradicional bar e restaurante Sargento Garcia, localizado no Jardim França no último dia 17. O encontro foi restrito e obedecendo os protocolos de saúde.

O objetivo do encontro, além de rever amigos e parceiros, era a divulgação da empresa Quatro Ponto 4, que passou por transformações em sua estrutura operacional e tecnológica além de ampliar seus serviços e modernizar seus equipamentos, oferecendo, principalmente ao setor imobiliário, serviços profissionais com qualidade e agilidade.

Construtoras tradicionais da Zona Norte e de outras regiões estiveram presentes. Prestigiaram o encontro o Senador Alexandre Luiz Giordano (PSL-SP) assim como o Subprefeito de Santana/Tucuruvi, Dario José Barreto, onde puderam acompanhar as novas reformulações da empresa.

Sobre a Quatro Ponto 4 Terraplenagem

Há vários anos no mercado, oferece aos seus clientes uma estrutura necessária de apoio a construção civil com atuação na área de terraplenagem, demolição, escavação, pavimentação e destinação de terra para aterros. Sua estrutura permite aos seus clientes terem a disposição engenheiros, técnicos, máquinas e equipamentos para atender o que for necessário para a execução dos trabalhos contratados de forma rápida e com qualidade.

Serviço

Quatro Ponto 4 Terraplenagem

Demolição;

Escavação;

Transporte e Logística;

Destinação;

Locação de Equipamentos

Rua Ezequiel Freire, 192 Conjunto 801

Santana – São Paulo – SP

Tel.: 11 2991-2041

www.grupo4ponto4.com.br