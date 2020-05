Queda na temperatura aumenta preocupação da Prefeitura com moradores de rua

Nos últimos dias a cidade de São Paulo vem registrando uma queda na temperatura, nesta quinta-feira (28) a capital paulista registrou 10°C, a menor temperatura do ano, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia.

Com a chegada do frio, a Prefeitura volta sua preocupação com o acolhimento das pessoas em situação de rua. Neste período, a atuação do Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas é intensificada, Confira:

Durante o dia – os orientadores socioeducativos que fazem as abordagens em pontos estratégicos da cidade, ofertando encaminhamentos à rede de acolhimento e outros serviços da rede pública.

Na madrugada – a abordagem é realizada pela Coordenação de Pronto Atendimento Social, que deve ser acionada via Central 156.

Neste ano a Prefeitura criou seis novos Centros de Acolhida em caráter emergencial, com 536 vagas. Segundo a gestão municipal, os locais foram providenciados para garantir distanciamento seguro entre os conviventes.

Atualmente, o município dispõe de 89 serviços de acolhimento e outras 400 vagas serão criadas em Centros Educacionais Unificados (CEUs).

Mudança de endereço

No inicio do mês de abril, a gestão municipal fechou o último serviço de acolhimento à população em situação de rua na Cracolândia. Os usuários foram transferidos para o novo Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT) II, localizado no bairro Glicério.

Zona Norte

Na zona norte, a região de Santana é onde mais concentra essa população, no entanto, em setembro de 2019 a gestão municipal encerrou o contrato de duas entidades responsáveis em administrar os centros de acolhidas Zaki Narchi 2 e 3, de Santana.

Os dois albergues fazem parte do Complexo Zaki Narchi, que abriga três centros de acolhida, somados eles atendem 900 pessoas. Na ocasião, a justificativa da gestão municipal foi em razão do “contigenciamento de recursos“.

Ainda no ano passado, a Prefeitura transferiu o serviço Atende (Atendimento Diário Emergencial) da República para a Armênia, bem próximo ao Shopping D. O serviço realizava atendimento à população em situação de rua, em especial da Cracolândia. Atualmente ele funciona como SIAT II de maneira experimental.

A decisão causou polêmica entre os moradores da zona norte, ocasionando protesto com a justificativa de que a mudança de endereço aumentaria ainda mais a concentração das pessoas em situação de rua na região.