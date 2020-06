Queda no varejo paulistano em maio é de 67%, segundo a ACSP

Nesta quarta-feira (3) a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) revelou que o movimento comercial na cidade de São Paulo caiu 67% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Segundo a entidade, esse resultado é motivado pela crise de saúde e econômica causada pela pandemia do coronavírus (Covid-19).

De acordo com os dados da ACSP, o sistema de vendas a prazo teve queda de 57,5% no período. Já às vendas à vista registraram recuo ainda mais expressivo, de 76,4%.

Em comparação ao mês de abril, houve uma alta no varejo de 5%, contudo esse aumento é motivado pela celebração do Dia das Mães, considerada a segunda melhor data de compras do calendário brasileiro.

Para o Marcel Solimeo, economista da ACSP, houve uma “queda foi brutal” quando comparado ao mês de maio de 2019, já que as lojas que tiveram que permanecer fechadas vêm perdendo sucessivamente as datas promocionais.

A expectativa de Solimeo é que “com o início da flexibilização [da quarentena]” o varejo poderá faturar um pouco com o Dia dos Namorados, celebrado no dia 12 de junho. No entanto, ele destaca: “Mas no ritmo que está, com o aumento do desemprego e a queda na renda, talvez nem isso [ajude a melhorar o varejo]”.

Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil