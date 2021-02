Quem pode consumir maca peruana? (+10 benefícios)

Conhecida como Milagres dos Andes, a Maca Peruana é uma planta medicinal, com propriedades afrodisíacas, famosa no mundo todo.’

Essa raiz, que cresce apenas na Região Andina, é um tipo de tubérculo eficaz no tratamento da impotência e para aumentar a libido, tendo sido apelidada de “Viagra dos Incas”.

Mas, suas propriedades como estimulante sexual não é o único benefício da Maca Peruana, pois ela também tem muitos outros benefícios para a saúde.

E no post de hoje eu vou explicar quem pode consumir a Maca Peruana e apresentar também os 10 benefícios incríveis que pode obter através desse suplemento.

Acompanhe.

Maca Peruana: todo mundo pode usar?

A Maca Peruana pode ser facilmente encontrada como suplemento alimentar. Contudo, também é possível encontrar à venda a raiz da planta, e seu extrato em pó.

E as formas de uso são variadas. É possível adicionar o extrato em alimentos e bebidas, preparar a raiz de diferentes modos.

Você também pode tomar entre 400 a 1000mg por dia através de um bom suplemento, clique aqui e veja no site da Bio High.

Não há nenhuma comprovação científica de que a Maca Peruana tenha efeitos colaterais. As únicas restrições são para:

Grávidas e Lactantes;

Crianças;

Pacientes com câncer.

Se esse for o seu caso, procure um médico para orientações antes de consumir o produto em qualquer apresentação.

Benefícios e propriedades da Maca Peruana

De nome científico Lepidium meyenii, a Maca Peruana é rica em fibras e gorduras essenciais. Mas, também é fonte de proteínas, vitaminas, carboidratos e minerais.

Cultiva a mais de 2000 mil anos, diversos dos seus benefícios, conhecidos há séculos, já foram comprovados também pela ciência.

E com tantos nutrientes essenciais, a Maca Peruana é uma planta medicinal com ampla variedade de uso.

1. É um estimulante sexual natural

Essa é a característica mais famosa da Maca. Isso porque tem propriedades:

Afrodisíacas e estimulantes; Tônicas e revigorantes; Antidepressivas e que combatem o estresse.

Portanto, a Maca Peruana é um excelente estimulante sexual natural, capaz de aumentar a libido, a sensação de bem-estar e o prazer na hora do sexo.

E suas propriedades favorecem homens e mulheres.

2. Auxiliar no emagrecimento

A Maca Peruana tem muitos carboidratos complexos, aqueles que demoram mais para serem digeridos pelo organismo.

Graças a isso, o consumo da Maca Peruana ajuda a diminuir a fome, proporcionando uma sensação de saciedade mais duradoura.

Dessa forma, a Maca pode ser um auxiliar de quem faz dieta ou quer perder peso.

3. Melhora o desempenho nas atividades físicas

E para quem é esportista ou treina regularmente, a Maca Peruana é rica em flavonoides, substâncias que conferem maior disposição e ânimo. Portanto, deixa você mais cheio de energia.

Os flavonoides também ajudam a aliviar os sintomas da depressão e equilibrar os níveis hormonais.

4. Melhora a saúde do coração

A Maca Peruana tem propriedades que ajudam a combater o colesterol ruim (LDL) e a hipertensão.

Além de terem efeito vasodilatador, ajudando a relaxar veias e artérias, graças a presença do Ômega 3 na sua composição.

E tudo isso ajuda a proteger a saúde do coração.

5. Deixa você de bom humor

Por reduzir sintomas de ansiedade e depressão, além de promover sensação de bem-estar, a Maca Peruana melhora o humor.

Portanto, para você que vive estressado, é uma escolha de suplementação alimentar.

6. Ajuda a aliviar os sintomas da Menopausa

E para as mulheres, a Maca Peruana é uma das melhores aliadas durante a menopausa. Pois, equilibra os níveis hormonais femininos e o metabolismo ósseo.

Isso evita a perda de minerais essenciais, como cálcio. E o equilíbrio hormonal melhora o humor, alivia as ondas de calor e a irritabilidade.

7. Melhora a cognição

Por ser rica em ácidos graxos, como o Ômega 3, a Maca Peruana ajuda a aumentar o desempenho mental, o raciocínio e a memória.

Portanto, melhora a cognição e aumenta o seu rendimento em atividades intelectuais.

8. Combate a impotência sexual

Por ser um estimulante sexual natural, e ter propriedades vasodilatadoras e tônicas, a Maca Peruana ajuda diminuir a disfunção erétil.

É uma boa escolha de suplemento para que busca uma ereção mais:

Duradoura; Potente; Fácil de obter.

Além disso, também contribui para aumentar a fertilidade masculina, pois melhora os níveis de testosterona.

9. Fortalece a imunidade

A Maca Peruana estimula a produção de substâncias antioxidantes pelo organismo, além de ser rica em Vitaminas B e C, zinco e magnésio.

Substâncias que proporcionam um melhor equilíbrio imunológico ao corpo.

10. Combate o diabetes

Além de todos os benefícios anteriores, a Maca Peruana também é capaz de diminuir a absorção da glicose pelo corpo.

Portanto, diminui inflamações associadas ao Diabetes tipo 2, e outras doenças crônicas.

Conclusão sobre a Maca Peruana

Para quem procura um suplemento com múltiplos benefícios, a Maca Peruana é uma das melhores escolhas!

E com uma dieta saudável e exercícios regulares, os resultados podem ser ainda melhores.

Gostou do conteúdo? Tem muito mais no canal da Bio high no Youtube, inscreva-se e deixe seu comentário!