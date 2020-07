Rap sobre o Nordeste vira tema de trabalho escolar

Aproximar os conteúdos didáticos dos alunos é um desafio que todos os professores enfrentam, ainda mais nos tempos de pandemia, quando as aulas ocorrem no ambiente virtual (EaD). É pensando nisso que o professor Heleno Oliveira, da Escola Municipal Esmeralda Salles Ramos, Zona Norte, escolheu o clipe “Orgulho Nordeste” como estratégia pedagógica para falar sobre a região nordeste do Brasil.

A canção do artista Manno G, morador do bairro Jardim Felicidade, periferia da Zona Norte, retrata a história dos migrantes nordestinos que estão espalhados pelo Brasil. A obra mistura rap, repente e embolada, além de contar com a participação da dupla Caju e Castanha e de Juara Hoot.

O professor revelou que sempre se sentiu incomodado de como a região era retratada por parte da imprensa: “quase sempre apresentando o sofrimento, a seca e a precariedade”. No entanto, “o trabalho do Manno G trouxe outra perspectiva”, comenta.

“O povo nordestino apresentado no vídeo mostra, em suas faces, cicatrizes, mas também [mostra] garra” destaca o professor.”

Questionado sobre sua música ser tema de trabalho escolar, o artista Manno G destaca que sentiu-se “honrado”, especialmente por saber que sua “música está sendo usada em prol do próximo”.

O professor Heleno revela que grande parte de seus alunos e sua família são oriundos de alguns dos estados nordestinos, mas que hoje, vivem São Paulo. Por conta dessa origem, ele espera que os estudantes se reconheçam nos personagens do clipe. O objetivo do trabalho escolar é apresentar um “Nordeste Rico”, comenta.

Por fim, Heleno destaca que “devemos valorizar coisas boas, sem, evidentemente, esquecer os aspectos negativos”.

Clipe Orgulho Nordeste

A gravação do clipe aconteceu no Vale do Jequitinhonha (MG) e em Eunápolis, cidade do Sul da Bahia, região que retrata a infância do artista com sua família. Atualmente, Manno G mora na periferia da capital paulista e representa a cultura nordestina no cenário do Rap nacional.

A música tem a produção do renomeado produtor cearense “Erivan produtos do morro” e conta com as participações especiais da dupla Caju e Castanha e de Juara Hoots.

Release Manno G

Nascido na cidade de Itapebi, no Sul da Bahia, atualmente mora na periferia da zona norte da capital paulista.

Como artista da cultura nordestina, participou da primeira coletânea de Rap gravada no Ceará com a canção “Jogo o Jogo parte 1″. No mesmo ano foi convidado pelo Sarau Suburbano para apresentar-se na Virada Cultural.

Quando completou 15 anos de carreira, Manno G lançou sua primeira Mixtape solo intitulada “Universo Confuso”. São 13 faixas que contam a história do artista e como suas músicas preservam as raízes nordestinas. Mais recentemente (setembro/2019), conquistou o troféu “Arte em Movimento”, o troféu Melhores do ano, o troféu personalidade do ano e o prêmio Internacional Ibero-americano Nevado solidário de Ouro.

Ficha técnica

Artista: Manno G

Música: Orgulho Nordeste

Produção: Erivan produtos do morro

Arranjos: Juara Hoots

Feat. Caju e Castanha e Juara hoots

Direção do clipe: Vras77

Selo: North Records

Single: 2020