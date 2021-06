Receitas com café que vão além da xícara

Ingredientes do bolo:

– 3 xícaras de farinha de trigo peneirada

– 2 xícaras de açúcar demerara

– 1 xícara de cacau em pó

– 1 ½ de água morna

– 1 xícara de óleo

– 3 ovos grandes em temperatura ambiente

– 1 ½ colher de sopa de fermento biológico

– 1 colher de sopa de bicarbonato

Observação: Pré aqueça o forno a uma temperatura de 180ºgraus e unte uma forma retangular com manteiga.

Ingredientes da ganache:

– 400g de chocolate meio amargo

– 200g de creme de leite

#DicaNinja: Com creme de leite fresco fica mais saboroso!

Ingredientes do Brigadeiro de Café:

– 1 lata de leite condensado

– 1 colher de sopa de manteiga sem sal

– 3 colheres de sopa de café solúvel

– 1 colher de sopa de cacau em pó

– 1 lata de creme de leite

Preparo do bolo:

Em um bowl, misture a farinha com o cacau e reserve. Em outro recipiente, misture a água e o óleo e reserve também. Bata os ovos com o açúcar, até ficar um creme liso e homogêneo, acrescente a mistura de farinha com chocolate aos poucos. Após todos os ingredientes misturados, acrescente a água com óleo em pequenas quantidades, mas não pare de bater. Quando a massa estiver lisa, adicione o bicarbonato e desligue a batedeira. Por fim, acrescente o fermento, mexendo delicadamente de baixo para cima para envolver toda massa. Coloque a massa na forma e leve para assar por 30 minutos.

Modo de preparo do ganache:

Coloque o chocolate em um bowl e leve-o para derreter em banho maria no fogo baixo. Quando estiver totalmente derretido desligue o fogo e misture o creme de leite. Deixe esfriar em temperatura ambiente.

Modo de preparo do brigadeiro:

Em uma panela, coloque o leite condensado, o café solúvel, a manteiga e o cacau em pó. Mantenha-os em fogo médio, mexendo sem parar até a mistura desgrudar do fundo da panela e ficar em ponto de cobertura. Retire do fogo e adicione o creme de leite. Reserve até o brigadeiro ficar na temperatura ambiente.

Montagem do bolo:

Corte o bolo ao meio com cuidado e espalhe o recheio de brigadeiro. Depois, coloque a outra parte do bolo por cima e cubra com a ganache de chocolate.

#DicaNinja: Faça a divisão do bolo com fio dental e uma caldinha de café fraco com um pouco de açúcar para deixar o bolo mais “molhadinho” após assado!