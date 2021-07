Receitas saudáveis para preparar com as crianças em casa

Sabe-se que uma alimentação adequada é fundamental para o desenvolvimento saudável das crianças. Mas com a correria do dia-a-dia, o cardápio nem sempre atende às expectativas e os pais recorrem a alternativas pouco saudáveis e industrializadas. De acordo com Ana Regina Bonifácio, Personal Chef de São Paulo que atende pelo GetNinjas e criadora do “Tempeiro de Mãe”, a atenção ao que as crianças consomem é importante. Para ajudar os responsáveis a terem mais opções de lanches saudáveis em casa, a profissional separou duas receitas práticas. Veja a seguir: