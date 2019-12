Recreio nas Férias oferece 10 dias de passeio e diversão para a criançada

Para a criançada que está em casa e busca um lugar para se divertir e brincar durante o período de férias, saiba que a Prefeitura de São Paulo abriu as inscrições para mais uma edição do programa Recreio nas Férias. A ação acontece durante os dias 13 e 24 de janeiro em 53 polos da cidade.

Na zona norte o polo do programa fica no CEU Jaçanã. A ação oferece passeios e atividades recreativas, esportivas e culturais. As atividades são gratuitas e acontecem das 9h às 16h30. Refeições e lanches são servidos diariamente aos participantes.

Os participantes terão a oportunidade de visitar locais como: Pinacoteca do Estado de São Paulo, Centro Cultural Banco do Brasil, Itaú Cultural, Museu do Futebol, Memorial da Resistência, Museu de Arte Brasileira, Museu Lasar Segall, além de 15 unidades do SESC, incluindo o Cine SESC.

Para participar do Recreio nas Férias, não é preciso ser aluno de uma escola municipal, basta se inscrever presencialmente em um dos polos (CEU Jaçanã) levando autorização assinada pelos responsáveis. As inscrições estão abertas nos polos até o preenchimento das vagas.