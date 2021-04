Recrutamento e seleção virtual? Saiba como utilizar processos tecnológicos em favor de sua empresa

Com a tecnologia caminhando a passos cada vez mais largos – independentemente do nicho a que possa ser aplicada -, muito empresas têm se valido de novos procedimentos no momento da contratação do próximo colaborador.

Este fato acaba por acarretar inúmeras possibilidades à área de Recursos Humanos, que passa a enxergar as novidades que surgem neste sentido como grandes ferramentas e importantes aliadas no decorrer no processo e no momento da decisão.

No subsistema de Recrutamento e Seleção (área responsável pela aquisição de talentos), por exemplo, é possível aplicar novas maneiras de conduzir todo o processo por meio de diversas metodologias digitais – da busca de candidatos por geolocalização à inteligência artificial.

Entre os benefícios da modernização dos processos seletivos, destacam-se:

– objetividade e pragmatismo;

– organização nos processos;

– simplificação das operações;

– praticidade na realização de entrevistas;

– mensuração dos resultados e acesso a indicadores;

– agilidade (do início ao fechamento das posições);

– atuação mais estratégica, já que automatiza atividades operacionais;

– redução de erros e retrabalhos.

Entre os tópicos que ressaltam o que há de mais moderno e eficaz neste sentido, é necessário salientar:

• Big Data;

• Redes sociais;

• Vídeo currículo;

• Vídeo entrevista;

• Plataformas de recrutamento;

• Anúncios patrocinados;

• Ferramentas online para avaliação comportamental e técnica.

Apesar dos avanços no que diz respeito à digitalização desse tipo de procedimento, uma coisa é fato: lidamos com seres humanos, e não com robôs; conectamos pessoas, e não máquinas. Por isso, a despeito da importância da busca pela constante evolução, é preciso manter a essência desse tipo de relação, não permitindo que percam o caráter humanizado.