Rede de Hortifruti Natural da Terra chega a Santana e passa a atender por meio de Delivery em sua nova Dark Store

Receber produtos frescos, como frutas, legumes e verduras, sem sair de casa, com a conveniência do serviço de delivery. Foi pensando em trazer ainda mais comodidade aos clientes, com uma oferta de hortifrutigranjeiros e itens de mercearia e higiene, que a rede de Hortifrúti Natural da Terra chega à Santana para atender à região.

A companhia instalou no bairro sua primeira unidade no formato de dark store. O modelo funciona como uma loja, com gôndolas, bancas e refrigeradores, porém, é exclusivamente destinada ao atendimento do e-commerce, seja por meio dos parceiros Rappi e Supermercado Now ou diretamente pelo WhatsApp, que, neste caso, além da entrega no endereço indicado, oferece também a modalidade do ‘clique e retire’, quando o cliente compra online e opta por retirar suas compras, já separadas, diretamente no local.

Com o propósito de promover uma vida mais natural, a Hortifruti Natural da Terra é a maior rede varejista de hortifrutigranjeiros do Brasil. Uma frota própria com mais de 230 veículos transporta 16 mil toneladas de frutas, legumes e verduras mensalmente do campo às bancas das 58 lojas em quatro estados do país. No Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais com a bandeira Hortifruti e em São Paulo, com a marca Natural da Terra. Uma equipe de cerca de 7 mil colaboradores recebe, com alegria, mais de 1 milhão de clientes todos os meses.

Integrado ao plano de expansão da empresa, seja por meio de lojas físicas ou por dark stores, o projeto prevê ampliação em São Paulo e também será implementado, em breve, no Rio de Janeiro.

NATURAL DA TERRA SANTANA

WhatsApp: (11) 95043-6725

Site: https://www.naturaldaterra.com.br/?utm_source=jornalspnorte&utm_medium=referral&utm_campaign=santana

Rappi: https://rappi.app.link/BXJmOxI1V4

Supermercado Now: https://delivery.naturaldaterra.com.br/produtos/natural-da-terra-santana/?utm_source=jornalspnorte&utm_medium=referral&utm_campaign=santana

Horário de atendimento: Todos os dias, das 8 às 20h.