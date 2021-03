Rede estadual de SP têm 15 hospitais com 100% de ocupação nos leitos de UTI para Covid

A Secretaria Estadual da Saúde informou que 15 hospitais da rede estadual de São Paulo têm ocupação de 100% nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para Covid-19.

No total, a taxa de ocupação de UTIs com pacientes de Covid-19 no estado, entre hospitais públicos e particulares, é de 76,3%.

São 17.269 pacientes com suspeita ou confirmação da doença em todo o estado, sendo 9.601 em leitos de enfermaria e 7.668 em UTIs, considerando leitos das redes pública e privada.

O estado de São Paulo registrou somente nesta quarta-feira 367 novas mortes provocadas por Covid-19, elevando o total para 60.381 desde o início da pandemia.

Na última terça-feira (02), São Paulo registrou maior número de mortes por Covid-19 em 24h desde o início da série histórica, com 468 novos óbitos.

Os 15 hospitais com 100% de ocupação nos leitos Covid são:

– Hospital Regional de Cotia

– Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos

– Hospital Geral de Itaquaquecetuba

– Hospital Geral de Pedreira

– Hospital Heliópolis

– Hospital Estadual Vila Alpina

– Hospital Geral Guainases

– Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

– Hospital Estadual de Sapopemba

– Hospital Estadual Américo Brasiliense

– Hospital Estadual de Bauru

– Hospital das Clínicas de Botucatu

– Hospital Geral de Promissão

– Hospital Estadual de Sumaré

– Hospital Regional de Assis