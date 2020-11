Rede GiOlaser chega ao bairro de Santana

Marca que tem como sócia a atriz global Giovanna Antonelli e oferece o que há de melhor em estética e depilação a laser na região

A atriz Giovanna Antonelli, fundadora da GiOlaser, rede de estética e depilação a laser, abrirá no dia 30 de novembro, em Santana, sua nova unidade. A clínica está localizada na Rua Salete, 215, tradicional via do bairro. Para comemorar, os primeiros clientes serão presenteados com três sessões de laser em área pequena.

Em sociedade com a empresária Carla Sarni, presidente da holding Salus Par, que detém as marcas Sorridents – rede de odontologia mais premiada da América Latina e Olhar Certo – primeira rede de franquias de clínicas oftalmológicas do Brasil, a GiOlaser apresenta os tratamentos mais avançados do mercado. “Me tornei empreendedora, para criar um lugar agradável, relaxante e que oferecesse saúde, beleza e bem-estar, acessível a todos. Assim nasceu a GiOlaser”, fala Giovanna.

A atriz celebra seu lado empreendedor com um plano de expansão audacioso que prevê a inauguração de 100 unidades da GiOlaser até 2022. A rede, presente em oito estados do país, vem vendendo dez franquias por mês devido ao modelo de sucesso do negócio e ao bom momento do mercado de beleza e bem-estar.

O novo espaço, conta com mais de 30 tratamentos, que são eles: Carboxiterapia, Harmonização Facial, Drenagem Linfática, Endermoterapia, Intradermoterapia, Lipocavitação, Massagem Modeladora, Gio Detox, Gioturbo Sculpt, Criolipólise, Ultracavitação, Ondas de Choque, Power Plant, Massagem Relaxante, Radiofrequência e Depilação a Laser. Já nos faciais estão os procedimentos de Carboxiterapia Facial, Giobooster, Microagulhamento com Smart Derma Pen, Limpeza de Pele Ultrassônica, Peeling de Cristal, Peeling de Diamante, Peeling de Porcelana, Peeling Químico, Peeling Ultrassônico, Preenchimento Dérmico, Radiofrequencia facial, Skin Acne e Toxina Botulínica.

Atualmente, a GiOlaser possui com 38 unidades presentes nas principais cidades do Brasil. Todas as clínicas cumprem rigorosamente os protocolos de segurança do Ministério da Saúde com totem de álcool em gel (70%) e Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

No momento, Giovanna Antonelli, iniciou as gravações do seu novo trabalho com a Rede Globo, a próxima novela das 7, Quanto Mais Vida, Melhor. Além de compartilhar a telinha com as atrizes Renata Sorrah, Vanessa Giácomo e Debora Ozório, na série Filhas de Eva, produzida pelos Estúdios Globo e lançada exclusivamente pelo serviço de streaming Globoplay.

SERVIÇO:

GiOlaser – Unidade Santana

Endereço: Rua Salete, 215.

Telefones: (11) 2976 – 8124 e (11) 9 8994-9802

Horário de funcionamento: Segunda à Sexta: 09:00 às 20:00

Sábado: 09:00 às 17:00

Assista ao vídeo: