Rede Municipal de Ensino abre 3 mil vagas de estágio remunerado para universitários nas áreas de alfabetização e educação inclusiva

Estudantes matriculados em cursos de Pedagogia, normal e superior, Licenciatura em Letras e Licenciatura em Matemática podem participar dos programas de estágios remunerados da Rede Municipal de Ensino (RME) de São Paulo. A RME disponibiliza cerca de 3 mil vagas para cursistas do segundo ao penúltimo semestre da graduação interessados em trabalhar nas áreas de Alfabetização e Educação Especial.

Atualmente estão abertas as inscrições para dois programas de estágios:

Parceiros da Aprendizagem – Alfabetização: o estagiário(a) colabora com o(a) professor(a) regente de classe do 1º ano do Ciclo de Alfabetização no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos educandos.

Aprender Sem Limite – Educação Especial: o(a) professor(a) regente de classe que possui estudantes com deficiência ou transtornos do espectro autista recebe apoio do(a) estagiário(a).

Juntos, os programas beneficiam mais de quatro mil e quinhentos estudantes universitários, sendo 1.520 no Parceiros da Aprendizagem e 3.000 no Aprender sem Limite. Atualmente, cerca de 3000 vagas estão em aberto.

Remuneração

A bolsa mensal é de R$ 690,36 + auxílio-transporte (R$ 193,60) + seguro de vida. A carga horária de trabalho é de 4h por dia. O contrato de estágio tem duração de um ano e pode ser prorrogado por mais um. O estudante contratado deverá participar dos encontros periódicos de formação promovidos pela Diretoria Regional de Ensino (DRE), que ocorrem dentro do horário de trabalho do estágio.

Inscrições

Para participar do programa, o estudante deve preencher o formulário de interesse de estágio, inserindo os dados pessoais e região em que pleiteia trabalhar. De acordo com a disponibilidade de vagas, as Diretorias Regionais de Educação entrarão em contato com os candidatos para a sequência do processo.