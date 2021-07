Rede municipal de ensino realiza segundo mutirão cadastral nos CEUs neste sábado

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), realiza neste sábado (31) o segundo mutirão cadastral em 23 unidades dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) da capital (confira abaixo). A iniciativa é uma nova oportunidade de atender as famílias dos estudantes matriculados na rede municipal que estejam com dificuldade de acessar o benefício para compra de uniforme e material escolar.

Na primeira etapa do mutirão, no último sábado (24), foram realizados mais de 9 mil atendimentos em 23 CEUs da capital.

Neste sábado (31), haverá uma segunda rodada de atendimentos, novamente das 10h às 17h. Para ser atendido, o responsável legal pelo estudante precisa apresentar um documento oficial com foto como RG, CPF ou CNH, certidão de nascimento da criança e código EOL do aluno, caso possua.

Na ocasião, as famílias dos alunos matriculados na rede municipal de São Paulo poderão fazer a atualização cadastral e tirar dúvidas sobre a utilização dos aplicativos Mercado Pago e BluPay.

Dez dias úteis após este segundo mutirão, tanto os valores destinados para uniforme, quanto para o material escolar estarão disponíveis para que as famílias façam as compras nas lojas credenciadas.

Valores dos auxílios

Para os uniformes, são disponibilizados R$ 387,10 por estudante. Dentro deste valor, a quantidade de peças poderá ser escolhida de acordo com a necessidade. A quantia disponibilizada é suficiente para adquirir o kit completo (composto por 5 camisetas, 5 pares de meia, 1 calça, 1 bermuda, 1 jaqueta, 1 blusão e 1 par de tênis). Para o material, os valores vão de R$ 33,40 a R$ 178,41, dependendo da etapa de ensino.

Os valores devem ser utilizados por meio do aplicativo Mercado Pago para os uniformes e pelo BluPay, para os materiais escolares. É importante que os responsáveis pelos alunos que ainda não utilizaram o benefício procurem os CEUs de sua região para fazer a atualização cadastral.

A partir do dia 2 de agosto, a rede municipal de São Paulo fica autorizada a aumentar o limite de alunos atendidos no formato presencial, por isso o uso do material e uniforme escolar será ainda mais necessário.

Os responsáveis pelos alunos que não puderem comparecer ao mutirão podem obter mais informações pelo portal da SME, pelas páginas

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/perguntas-frequentes-sobre-o-uniforme-escolar/

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/duvidas-frequentes-das-familias-sobre-o-material-escolar/

CEUs que vão atender neste sábado (31)

1 – Uirapuru

2 – Cantos do Amanhecer

3 – Casa Blanca

4 – Feitiço da Vila

5 – Vila do Sol

6 – Navegantes

7 – Três Lagos

8 – Paz

9 – Inácio Monteiro

10 – Lajeado

11 – Heliópolis

12 – Azul do cor do Mar

13 – Jaçanã

14 – Tiquatira

15 – Caminho do Mar

16 – São Mateus

17 – São Rafael

18 – Sapopemba

19 – Três Pontes

20 – Vila Curuçá

21 – Perus

22 – Vila Atlântica