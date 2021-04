Rede Social Zona Norte comemora 11 anos com palestra virtual

Em comemoração aos 11 anos da Rede Social Zona Norte realizará na próxima quinta-feira, dia 29 de abril, às 10h, uma palestra virtual, intitulada “Felicidade Sustentável”, com Chirles de Oliveira.

Ao longo dessa trajetória de vida, a rede já desenvolveu diversos projetos que trouxeram impactos positivos para a região, como os cursos de capacitação e profissionalização do 3º Setor, ministrados em parceria com Sebrae e apoio do Instituto Center Norte, o “Nas Estantes da Zona Norte”, que distribuiu mais de 203.000 livros, durante 8 edições, o “Gerando Renda em Rede”, onde artesãos do “Grupo Encantos da Cantareira”, expunham e vendiam seus produtos sustentáveis, o “Natal em Rede”, onde ocorriam apresentações de shows culturais e musicais com artistas locais, além de exposição de artesanato, em Praças da Av. Luiz Dumont Vilares, com decoração de iluminação natalina, além do apoio em feiras e eventos organizados por membros da RSZN, entre outros.

Para Cida Souza, “a Rede é um espaço de conexões favoráveis às oportunidades para formação de parcerias, trocas de informações, indicações e recursos para melhoria de trabalhos em prol do crescimento de todos e da região como um todo”.

Com uma área de 296 km², a Zona Norte possui uma população de aproximadamente 2.500 milhões de habitantes e abriga 7 subprefeituras (Casa Verde/Cachoeirinha, Santana/Turucuvi, Vila Maria/Vila Guilherme, Jaçanã/Tremembé, Freguesia/Brasilândia, Pirituba/Jaraguá e Perus/Anhanguera).

Transformar um cenário local, de uma cidade, comunidade ou região requer tempo, disponibilidade e empatia. Por isso, os projetos sociais ganham cada vez mais importância, fomentando economia, gerando empregos, renda e até mão de obra mais qualificada.

Antes da pandemia, a rede que conta com aproximadamente 300 membros realizava encontros mensais, em espaços de muitos parceiros, como Senac e Sebrae Santana, sempre com convidados de interesse dos participantes, porém, com a atual crise sanitária, o grupo passou a realizar encontros virtuais mantendo os laços de amizade. “E mais a frente, vislumbrando um horizonte de possibilidades, solidariamente remarem juntos pela continuidade do sonho de desenvolvimento sustentável da Zona Norte”, finaliza Cida Souza.

Serviço:

Palestra “Felicidade Sustentável”

Horário: 10h

Como participar: http://bit.ly/FELICIDADESUSTENTAVEL