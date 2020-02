Rede Social Zona Norte se reúne nesta quinta (20) para planejar 2020

Nesta quinta-feira (20/02), às 9h, a Rede Social Zona Norte reúne-se para fazer seu planejamento de ações para o ano de 2020. O encontro será no SEBRAE Santana e ainda contará com a apresentação do “Programa Negócios Sociais” para líderes do 3º setor.

Rede Social Zona Norte nasceu em abril de 2010 com o objetivo de unir pessoas e organizações, além de criar um ambiente propício para a concretização de propostas que favoreçam o desenvolvimento da região. Fomentada pelo Programa Rede Social do Senac São Paulo, articula atores sociais locais para a elaboração e implementação de projetos de interesse comum de forma colaborativa.

Reunião de Planejamento Rede Social Zona Norte

Quando: 20 de fevereiro, quinta-feira, às 9h

Onde: SEBRAE Santana – Rua Duarte de Azevedo, 280 – metrô Santana

Entrada: Gratuita

Inscrição: Clique aqui