Rede UniCEU está com 520 vagas abertas para curso de Licenciatura em Pedagogia

Estão abertas até o próximo domingo (8) as inscrições para 520 vagas do curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade de Ensino a Distância (EaD), oferecido pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP) em 13 polos da Rede UniCEU situados nos Centros Educacionais Unificados da cidade.

As inscrições são gratuitas, e o pré-requisito é que o interessado tenha concluído o ensino médio. Para se inscrever, o candidato deve ler com atenção o Edital, criar um cadastro no Portal do Candidato e preencher o formulário de inscrição e o questionário socioeconômico. Cada candidato pode realizar apenas uma inscrição.

Não haverá prova. A seleção será feita por meio de análise de histórico escolar. Os candidatos devem inserir as notas finais das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática obtidas no segundo ano do ensino médio.

No ato da inscrição, o candidato deverá escolher o polo para o qual irá se candidatar.

Confira a íntegra do edital.

Faça a inscrição.

Endereços e contatos dos polos:

UniCEU ARICANDUVA – POLO SÃO PAULO-SP JARDIM SANTA TEREZINHA (ARICANDUVA)

Rua Olga Fadel Abarca, s/nº – Jardim Santa Terezinha

Telefones: 2723 7517 / 7548

Email: smeuniceuaricanduva@sme.prefeitura.sp.gov.br

Coordenador: José Antonio dos Santos

UniCEU BUTANTÃ – POLO SÃO PAULO-SP JD. ESMERALDA

Av.Engº Heitor Antônio Eiras Garcia, 1700/1870 – Jardim Esmeralda

Telefones: 3732-4540 /4541/ 4542

Email: smeuniceubutanta@sme.prefeitura.sp.gov.br

Coordenador: Newton da Rocha Xavier

UniCEU CIDADE DUTRA – POLO SÃO PAULO-SP INTERLAGOS

Av. Interlagos, 7.350 – Cidade Dutra

Telefones: 5668-1938/1964

Email: smeuniceucidadedutra@sme.prefeitura.sp.gov.br

Coordenadora: Estela Cristina Zanotti Ataíde

UniCEU JAÇANA – POLO SÃO PAULO-SP JARDIM GUAPIRA

Rua Francisca Espósito Tonetti, 105- Jaçanã

Telefones: 3397-4358 /4361

Email: smeuniceujacana@sme.prefeitura.sp.gov.br

Coordenadora: Kátia Cristina Alves de Souza

UniCEU CAMPO LIMPO – SÃO PAULO-SP PIRAJUSSARA

Av. Carlos Lacerda, 678 – Pirajussara

Telefone: 5843-4807

Email: smeuniceucampolimpo@sme.prefeitura.sp.gov.br

Coordenadora: Vanessa Carelli Gentile Carvalho

UniCEU QUINTA DO SOL – SÃO PAULO-SP VILA CISPER (CANGAIBA)

Av. Luiz Imparato, 564 – PQ. Cisper

Telefone: 3396-8594/ 8593

Email: smeuniceuquintadosol@sme.prefeitura.sp.gov.br

Coordenadora: Celina Aparecida da Silva Batista

UniCEU ALVARENGA – SÃO PAULO-SP BALNEÁRIO SÃO FRANCISCO- PEDREIRA

Estrada do Alvarenga, 3752 – Balneário São Francisco

Telefone: 5672-2501/2503

Email: smeuniceualvarenga@sme.prefeitura.sp.gov.br

Coordenadora: Viviane Aparecida Alves do Nascimento

UniCEU JAMBEIRO – SÃO PAULO-SP GUAIANASES- JARDIM MORENO

Av. José Pinheiro Borges, 60 – Guaianases

Telefone: 2552-2565/ 2960-2003

Email: smeceujambeiro@sme.prefeitura.sp.gov.br

Coordenadora: Flávia Cristina Pereira Colar

UniCEU JARDIM PAULISTANO – SÃO PAULO-SP JARDIM PAULISTANO

Rua Aparecida do Taboado, s/nº – Jd. Paulistano

Telefone: 3747-1960/1961

Email: smeuniceujardimpaulistano@sme.prefeitura.sp.gov.br

Coordenadora: Maria Otilia Fonseca Boiani

UniCEU CASA BLANCA – SÃO PAULO-SP VILA DAS BELEZAS

Rua João Damasceno, 85 – Vila das Belezas

Telefone: 5519- 5216/5217

Email: smeuniceucasablanca@sme.prefeitura.sp.gov.br

Coordenadora: Glaucia da Silva Lobo Menezes

UniCEU ÁGUA AZUL – SÃO PAULO-SP CIDADE TIRADENTES

Av dos Metalurgicos, 1262 – Cidade Tiradentes

Telefone: 2282-5051 / 3396-3544

Email: smeuniceuaguaazul@sme.prefeitura.sp.gov.br

Coordenadora: Vinicius Rolim Dellanava

UniCEU PARQUE VEREDAS – SÃO PAULO-SP PARQUE VEREDAS (CHACARA DONA OLIVIA)

Rua Daniel Muller, 347 – Itaim Paulista

Telefone: 2563-6258 /6259

Email: smeuniceupqveredas@sme.prefeitura.sp.gov.br

Coordenadora: Bruna Patrícia Cassiolato Araujo

UniCEU ROSA DA CHINA – SÃO PAULO-SP JARDIM SÃO ROBERTO

Rua Clara Petrela, 113 – Jd. São Roberto

Telefone: 2701-2362 / 2363

Email: smeuniceurosadachina@sme.prefeitura.sp.gov.br

Coordenadora: Gislaine de Medeiros Baciano