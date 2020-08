Reencontro de Ceni com Morumbi é destaque da quinta no futebol; confira todos os jogos

Ídolo do São Paulo, Rogério Ceni visitará o estádio do Morumbi pela primeira vez como rival da equipe Tricolor. Na condição de técnico do Fortaleza, o ex-goleiro já enfrentou o time paulista duas vezes, mas essa será a primeira vez que isso acontecerá no palco onde ele teve várias conquistas. Mas esse ainda não será o reencontro com a torcida são-paulina no Morumbi, pois, por conta da pandemia do coronavírus, os jogos estão sendo realizados sem a presença de público.

Na Europa, o Atlético de Madrid enfrenta o RB Leipzig em busca de uma vaga nas semis da Champions League

Veja os jogos de hoje:

São Paulo x Fortaleza

Campeonato: Brasileirão

Estádio: Morumbi

Horário: 19h15

RB Leipzig x Atlético de Madrid

Campeonato: Champions League

Estádio: José Alvalade

Horário: 16h00

Internacional x Santos

Campeonato: Brasileirão

Estádio: Beira-Rio

Horário: 19h30

Vasco x Sport

Campeonato: Brasileirão

Estádio: São Januário

Horário: 20h00