Regina Duarte deixa comando da Secretária Especial de Cultura

Na manhã de hoje (20) a atriz Regina Duarte anunciou sua saída da Secretária Especial de Cultura. A confirmação aconteceu com um vídeo nas redes sociais no qual mostra a atriz ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O possível substituto é o também ator Mário Frias.

A atriz irá assumir a Cinemateca em SP. No vídeo, a atriz celebra a mudança: “Acabo de ganhar um presente, que é o sonho de toda pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro”.

Regina Duarte assumiu o cargo no dia 4 de março, desde então enfrentou críticas de dentro e fora do governo, inclisove do guru do presidente, o Olavo de Carvalho. Ela também participou de uma entrevista no canal da CNN Brasil, no qual foi bastante criticada por seus posicionamentos em relação à Ditadura Militar e a falta de homenagens aos artistas que faleceram ao longo deste período.

O possível substituto é Mário Frias, que hoje tomou café da manhã com o presidente. O ator atingiu o sucesso com a novela ‘Malhação’. De 2010 a 2013 apresentou o game show O Último Passageiro e também o programa sobre o universo country Super Bull Brasil na RedeTV!.

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil