Responsáveis por festas ilegais vão responder criminalmente, diz governo de SP

O governo do estado São Paulo anunciou nesta segunda-feira (23) que os responsáveis por festas clandestinas durante da pandemia do novo coronavírus vão responder criminalmente pela organização desses eventos,

A Secretaria da Saúd disse, que no último final de semana “foram registrados boletins de ocorrência com base nos crimes contra a saúde pública previstos no Código Penal” em baladas localizadas nas zonas Leste e Oeste da cidade.

“As pessoas não vão mais responder de forma só civil, mas criminal, porque, quando ocorrem festas como essa, existe a dissipação de vírus, colocando em risco a nossa população”, disse o secretário estadual da saúde, Jean Gorinchteyn, em coletiva de imprensa no Instituto Butantan.

Gorinchteyn também criticou eventos sociais realizados durante a pandemia.

“Nós temos que lembrar que pequenas festas acontecem com pessoas comuns convidando 4, 5, 6 outras pessoas e fazendo pequenos encontros. Esses pequenos encontros não respeitando todas as normas e ritos sanitários são capazes de levar à disseminação do vírus. Então esses pequenos encontros, essas pequenas festas, são capazes de colocar as pessoas em risco […], então a gente pede a compreensão das pessoas para que se saírem, o façam com responsabilidade”.

O governo de SP tem um protocolo que estabelece recomendações sanitárias para “shows, festas, festivais, boates e clubes de dança”, e o setor de eventos está autorizado para funcionar em todo o estado