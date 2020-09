Restaurantes do shopping Center Norte se adaptam e adotam novos formatos para receber clientes

Por conta da pandemia do novo coronavírus, os restaurantes precisaram se adaptar para receber os clientes, e no Center Norte, localizado na Zona Norte de São Paulo, não foi diferente. Os restaurantes do shopping estão operando seguindo as orientações das autoridades governamentais e as recomendações das associações que representam o setor, como ocupação restrita a 40% da capacidade do estabelecimento, uso obrigatório de máscara de proteção enquanto o cliente não estiver consumindo alimentos e bebidas, distância de 2 metros entre as mesas e de 1,5 metro entre as pessoas e disponibilização de álcool em gel nas mesas para higienização das mãos.

O restaurante Outback, por exemplo, implantou novas medidas como cardápio digital – acessado individualmente por cada cliente através de leitura de QR Code – e substituição de guardanapo de pano por papel.

“Nesse novo cenário enxergamos três tipos de comportamento dos nossos consumidores: os que estão voltando a frequentar os restaurantes, os que estão preferindo equilibrar entre o ‘sair’ e o ‘ficar em casa’, e os que estão preferindo, pelo menos no começo desse processo de adaptação, ficar em casa e curtir através do delivery, sem dispensar momentos divertidos e de celebrações com pessoas com quem já convivem”, explica Renata Lamarco, diretora de marketing do Outback.

Já o TGI Fridays, que reabriu sua unidade no Center Norte, intensificou os procedimentos de limpeza de superfícies e demais ambientes, reforçou o treinamento de seus funcionários e realiza medição de temperatura a cada troca de turno. O restaurante também adaptou seu cardápio para o modelo digital e fez o devido distanciamento das mesas no salão.

Os restaurantes do shopping Center Norte funcionam diariamente em dois horários: das 12h às 16h e das 18h às 22h, seguindo recomendações governamentais.