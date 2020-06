Retomada gradual das atividades empresárias e a observância dos instrumentos legais pelos empresários

Com pouco mais de 60 dias de suspensão do atendimento presencial ao público nos

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, a Prefeitura da cidade de São

Paulo, por meio do Decreto N.o 59.473/2020, estabeleceu normas para o funcionamento

dos estabelecimentos, apresentando procedimento, condições e diretrizes para a gradual

retomada de atividades.

As medidas adotadas pela prefeitura, na tentativa do enfrentamento da pandemia

decorrente do coronavírus (Covid-19), declarando situação de emergência e estado de

calamidade púbica no Município de São Paulo, trouxeram reflexos no cotidiano paulistano,

afetando especialmente o exercício da atividade econômica da cidade com a suspensão do

atendimento presencial ao público nos estabelecimentos comerciais e de prestação de

serviços.

Com a denominada retomada gradual das atividades, especialmente os pequenos e

médios estabelecimentos empresariais que se encontram na fase 2 (classificação laranja),

podem apresentar dificuldades ao retomarem suas atividades.

É importante salientar que mesmo durante a suspensão das atividades, algumas

medidas legais foram criadas aos empreendedores, com o intuito de amenizar o impacto da

crise na atividade econômica, bem como tentar garantir a continuidade fonte produtora

empresarial e consequentemente, a preservação dos empregos dos trabalhadores.

Dentre as medidas de preservação dos empregos e da renda dos trabalhadores, o

governo federal por meio da Medida Provisória N.o 936/2020 (recentemente aprovada pelo

Congresso Nacional) possibilitou para as relações trabalhistas a redução proporcional de

jornada de trabalho e de salário, bem com a suspensão temporária do contrato de trabalho

e ainda, a criação e pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da

Renda, durante estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n.o 6.

Outra medida legal adotada na preservação do emprego e da renda para o

enfrentamento do estado de calamidade pública e vigorando, consiste na possibilidade de

flexibilização das regras trabalhistas durante a pandemia que poderão ser adotadas pelos

empregadores, como por exemplo: o teletrabalho, a antecipação de férias individuais; a

concessão de férias coletivas; o aproveitamento e a antecipação de feriados; o banco de

horas; a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho e

ainda, a suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores.

Em setores específicos das atividades empresárias, em decorrência do coronavírus

(Covid-19), temos a regulamentação quanto ao cancelamento de serviços, de reservas e de

eventos dos setores de turismo e cultura, incluindo shows e espetáculos. Neste sentido, a

legislação veio regulamentar as relações consumeristas, garantindo as empresas a não

obrigatoriedade de reembolso de valores pagos, desde que assegurem aos consumidores a

possibilidade remarcação dos serviços ou ainda, a disponibilidade de crédito para uso ou

abatimento na compra de outros serviços, posterior a data de encerramento do estado de

calamidade.

Na mesma legislação, outra possibilidade para não obrigatoriedade de reembolso

de valores pagos pelos consumidores, é a formalização de acordo que satisfaça ambas as

partes. Neste aspecto, o que se procura é garantir na autonomia da vontade das pessoas

envolvidas, frente a intervenção mínima do Estado nas relações.

Quanto as obrigações que envolvam as cooperativas e as sociedades e que

deveriam ser realizadas durante a pandemia, a Medida Provisória n.o 931/2020 possibilitou

a flexibilização, excepcionalmente em relação à realização de Assembleias Gerais Ordinárias,

bem como a prorrogação de prazo para apresentação de atos sujeitos a arquivamento

perante a Junta Comercial, minimizando as consequências negativas da pandemia do

coronavírus (covid-19) aos empreendedores.

Independente dos instrumentos legais acima mencionados, vale lembrar que com a

vigência da Lei n.o 14.010/2020 esta passou a regulamentar, de maneira transitória e

emergencial, as relações jurídicas particulares impactadas em decorrência da pandemia do

coronavírus (Covid-19). Contudo, respectiva legislação não disciplinou sobre as eventuais

relações que possam impactar nas atividades empreendedoras, de maneira transitória e

emergencial, uma vez que já estão contempladas pela MP n.o 931/2020.

Deste modo, durante a retomada gradual de suas atividades empresárias, a

observância e a busca dos instrumentos legais, permite a preservação da empresa, a

manutenção da fonte produtora e do emprego dos trabalhadores, o que ameniza o impacto

na atividade empresária em decorrência do coronavírus (covid-19).

Magnus Augusto Sabbagh Polido

Advogado. Especialista em Direito

Tributário com Extensão em Didática do

Ensino Superior pela Universidade

Presbiteriana Mackenzie. Professor

Universitário.

E-mail: masp.adv@terra.com.br