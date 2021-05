Reunião técnica poderá definir a implementação de barreiras sanitárias na capital

A Prefeitura de São Paulo poderá implementar barreiras sanitárias para atuar na prevenção de controle da entrada de novas variantes do SARS-CoV-2 nos próximos dias. Na última quinta-feira (20/05), o estado do Maranhão confirmou o registro dos primeiros casos da variante chamada de B.1.617. Os casos foram confirmados em tripulantes que estavam em um navio que saiu da Malásia e passou pela África do Sul.

Durante agenda na manhã desta segunda-feira (24), o prefeito, Ricardo Nunes, afirmou que uma reunião nesta tarde poderá definir os protocolos (como será feita a abordagem nos terminais rodoviários e aeroportos) a serem seguidos nas barreiras e quando esse trabalho começara efetivamente. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) sugeriu, inclusive, que a ação também aconteça nas rodovias com a Polícia Rodoviária Federal.

“Uma vez que houve essa situação lá no Maranhão com a presença de uma pessoa com a cepa indiana, nossa equipe técnica fez um trabalho conjunto e, no sábado (22), o nosso secretário de Saúde, Edson Aparecido, teve uma reunião com o ministro da Saúde e fez a proposta. A Prefeitura de São Paulo se antecipou fazendo a proposta da barreira sanitária”, explicou o prefeito Ricardo Nunes.

Segundo Nunes, o início da operação não depende só da Prefeitura. “Hoje à tarde tem uma reunião técnica para poder formalizar os procedimentos. Por parte da Prefeitura, a gente gostaria que começasse amanhã, o quanto antes, mas a gente depende dessa reunião técnica para poder fazer um trabalho coordenado, com inteligência e de uma forma que seja efetivamente eficaz”, completou o prefeito.

A estratégia da capital é atuar no trânsito de pessoas provenientes do Maranhão, nos aeroportos, rodoviárias e rodovias, em conjunto com o Ministério da Saúde e com a Anvisa, para evitar a circulação da nova variante indiana da Covid-19 na capital.