Revelando SP 2026 reúne grandes nomes da música e tradições paulistas em evento gratuito na capital

De 12 a 15 de novembro, o Parque do Trote, na Zona Norte de São Paulo, recebe mais uma edição do Revelando SP, um dos principais festivais de valorização da cultura tradicional paulista. Com entrada gratuita, o evento reúne música, gastronomia, artesanato e manifestações culturais de diversas regiões do estado.

A programação musical contará com nomes consagrados da música brasileira, entre eles Zé Ramalho, Roberta Miranda, Edson & Hudson, Maria Cecília & Rodolfo, Yasmin Santos, Gabriel Sater e o grupo Demônios da Garoa. Além dos shows, o público poderá conhecer expressões culturais tradicionais, sabores da culinária paulista e o trabalho de artesãos de diferentes municípios.

Realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), o Revelando SP tem como missão preservar e difundir o patrimônio cultural paulista. Criado em 1997, o projeto já realizou mais de 60 edições e se consolidou como um dos maiores encontros de cultura popular do país.

Serviço

Evento: Revelando SP 2026

Data: 12 a 15 de novembro de 2026

Local: Parque do Trote – Vila Guilherme, São Paulo (SP)

Entrada: Gratuita

Informações: www.amigosdaarte.org.br/revelando-sp-2026/