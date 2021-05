Roadmovie percorre trajetória poética de Caio Fernando Abreu

Muitas cidades testemunharam a breve vida de Caio Fernando Abreu, morto em 1996, aos 48 anos. São Paulo, Santiago, Amsterdã, Berlim, Colônia, Porto Alegre, Paris e Londres são revisitadas no documentário “Sobre Sete Ondas Verdes Espumantes”, um roadmovie poético e afetivo que refaz o percurso do cultuado escritor. O filme, de Bruno Polidoro e Cacá Nazário, será exibido no Curta!.

Considerado um dos maiores contistas do Brasil, Caio abordou temas como solidão, medo, a certeza da morte, o sexo e a atmosfera política (ele mesmo foi perseguido durante a ditadura militar). Autor das obras-primas “Os Dragões Não Conhecem o Paraíso” e “Morangos Mofados”, ele se tornou amigo de importantes figuras do meio cultural. São justamente a memória e a literatura que conectam as amizades pelas diferentes partes do mundo onde Caio esteve. Espalhados por aquelas cidades, seus amigos — como Maria Adelaide Amaral, Luciano Alabarse, Grace Gianoukas e Adriana Calcanhotto — recorrem à sua obra e interpretam seus textos para, assim, celebrarem a existência do escritor.

Assim como mudam as cidades, por entre estradas e ferrovias, também mudam os idiomas em que são lidos os textos, mostrando a força universal da poesia e a potência da produção literária de Caio. Assim, o filme estabelece também uma narrativa que se passa conforme os fragmentos dos poemas vão sendo apresentados, na tentativa de que a obra fale pelo seu autor.

O documentário, produzido pela Besouro Filmes, renuncia aos formatos mais tradicionais: em vez de se utilizar de depoimentos e imagens de arquivo para contar uma biografia, enfoca o próprio personagem — através de sua poética e de suas andanças pelo mundo — para dar conta de sua trajetória. A exibição é na Quinta do Pensamento, 20 de maio, às 22h30.

Violão é protagonista de novo episódio da

série ‘Roda de Choro’

O novo episódio, inédito, de “Roda de Choro” é protagonizado por um dos instrumentos mais tradicionais desse gênero musical: o violão. A série, uma exclusividade do canal Curta!, mostra o papel central dele na unidade rítmica e harmônica do chorinho — como o gênero é mais conhecido —, bem como sua evolução através do tempo.

Mesclando passado e presente, o episódio relembra grandes músicos que já se foram, como Heitor Villa-Lobos e Quincas Laranjeiras, e entrevista violonistas contemporâneos como Paulo Aragão, Lucas Porto e Paula Borghi, que falam de suas próprias relações com o violão. Entre as canções apresentadas durante o episódio, estão “Brasileirinho”, de João Pernambuco, e “Formigueiro”, de Maurício Carrilho — que também é entrevistado.

“Roda de Choro” tem 13 episódios: “O que é o Choro”; “Flauta”; “Violão”; “Clarinete”; “Piano e Acordeon”; “Cavaquinho”; “Madeiras e Metais”; “Violão de 7 Cordas”; “Bandolim”; “Bandas, Retretas e Orquestra”; “Mundo Afora”; “Pandeiro e Percussão” e “O Choro Vive”. A série conta com a produção executiva de Gabriel Corrêa e Castro e Sérgio Pedrosa, direção de Luiz Guimarães de Castro e consultoria de Joel Pizzini. A produção é da Polofilme e da Viralata, e foi viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual. O episódio estreia na Segunda da Música, 17 de maio, às 21h30.

