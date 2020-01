Rodízio de veículos volta a valer na próxima segunda (13)

Para quem se acostumou a passear pela cidade com o carro, saiba que na próxima segunda-feira (13/01), o rodízio de veículos leves (como os carros) volta a vigorar em São Paulo. A suspensão da restrição entre os dias 23/12/2019 e 10/01/2020 ocorreu devido ao período de férias escolares, no que resulta em um esvaziamento de veículos no trânsito da cidade.

Os veículos beneficiados com a suspensão do rodízio foram apenas veículos leves, caminhões, vans e demais veículos pesados continuaram restritos. Vale lembrar que a restrição de circulação ocorre nos dias úteis, entre os períodos das 7h às 10h, e das 17h às 20h. Aos sábados, domingos e feriados o rodízio é suspenso. Confira como funcionará a restrição:

Segundas-feiras – placa final 1 e 2;

Terças-feiras – placa final 3 e 4;

Quartas-feiras – placa final 5 e 6;

Quintas-feiras – placa final 7 e 8;

Sextas-feiras – placa final 9 e 0.

Durante o rodízio os veículos ficam impedidos de circular no Centro Expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado Mini Anel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Esccragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Caso o motorista desrespeite o rodízio de veículos será aplicado uma infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos na carteira de motorista.