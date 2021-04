Rodízio para automóveis entre 20h e 05h continua válido no feriado de Tiradentes

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), informa que devido à manutenção do toque de recolher determinado pelo Governo do Estado, o rodízio municipal para veículos de passeio continuará vigorando de segunda a sexta-feira, das 20h às 5h do dia seguinte, de acordo com o final da placa, inclusive nos feriados. A medida fica suspensa no final de semana.

A resolução foi adotada desde o dia 22 de março e tem como objetivo diminuir a circulação no horário noturno, acompanhando a restrição decretada pelo Estado.

Segue suspenso o funcionamento do rodízio para carros em seu horário tradicional: das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Caminhões e demais restrições

O rodízio de caminhões fica suspenso durante o feriado. A restrição ao trânsito de caminhões na Zona de Máxima Restrição de Circulação (ZMRC) e na Zona Máxima de Restrição de Fretados (ZMRF) também não se aplica durante os feriados. A Zona Azul funcionará de acordo com a sinalização de cada local.

Todas as medidas referentes a caminhões e zonas máximas de restrição voltam a valer a partir da quinta, dia 22.

Penalidades

Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro implica em infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de 4 (quatro) pontos no prontuário do motorista.