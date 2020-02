Rodrigo Moreira | Perde-se nutrientes fazendo no microondas?

Leia o que os estudos dizem para cada nutriente:

Gorduras:

Com relação às gorduras, Lee et al, 2010 comparou cinco métodos de aquecimento, incluindo por micro-ondas para a extração de gorduras em microalgas, os resultados indicaram que o micro-ondas é o método mais simples, fácil e eficaz.

Proteínas:

Os resultados dos artigos mostraram um aumento significativo no rendimento de aminoácidos em comparação com aquecimentos convencional, com menor consumo de energia e maior valor nutritivo.

Carboidratos:

Já os carboidratos, as taxas de aquecimento são de 5 a 7x mais rápida do que o aquecimento convencional.

Vitaminas:

Com relação às vitaminas, o uso na potência de 690W promoveu manutenção de 100% das vitaminas e reduziu drasticamente o tempo necessário de preparo.

O objetivo do artigo é mostrar que o micro-ondas é sim uma boa opção para todos. Não há evidências de associação com câncer ou qualquer outra complicação de saúde.

Assim, cuidado com os charlatões que com persuasão transformam mentiras em “verdades” aceitas pela população.

Referência científica:

Jiang, H.; Liu, Z.; Wang, S.; Microwaveprocessing: effectsandimpactson food components. Crititical Reviews in Food Science and Nutrition, 2017.

